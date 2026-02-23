https://ria.ru/20260223/zenit-2076188238.html
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом
Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским защитником Леви Рэндольфом, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
