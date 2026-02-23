Рейтинг@Mail.ru
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Баскетбол
 
10:51 23.02.2026
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом
Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским защитником Леви Рэндольфом, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
спорт, зенит (санкт-петербург), маккаби (тель-авив), единая лига втб, евролига
Баскетбол, Спорт, Зенит (Санкт-Петербург), Маккаби (Тель-Авив), Единая Лига ВТБ, Евролига
"Зенит" расторг контракт с американским баскетболистом

"Зенит" расторг контракт с баскетболистом Рэндольфом

© Соцсети "Зенита"Леви Рэндольф
Леви Рэндольф - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Соцсети "Зенита"
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Петербургский "Зенит" расторг контракт с американским защитником Леви Рэндольфом, сообщается в Telegram-канале клуба баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Рэндольф присоединился к "Зениту" в июле 2025 года. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая 14,6 очка, 2,6 подбора, 2 передачи и 0,8 перехвата, проводя на паркете 26 минут.
Рэндольфу 33 года. Предыдущие три сезона защитник провел в чемпионате Израиля, выступая за "Хапоэль" и "Маккаби" из Тель-Авива. В сезоне-2024/25 защитник провел 33 матча в Евролиге, в которых в среднем набирал 12 очков, совершал 3,8 подбора и 1,8 передачи. Также американец выступал за клубы из Италии, Франции, Бельгии и Новой Зеландии.
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Денвер" проиграл "Голден Стэйт" в матче НБА, несмотря на трипл-дабл Йокича
Баскетбол
 
