Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости Спорт, 23.02.2026
Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА
Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА отложен на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи. РИА Новости Спорт, 23.02.2026
2026-02-23T16:53:00+03:00
2026-02-23T16:53:00+03:00
2026-02-23T17:00:00+03:00
хоккей
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк сочи
цска
вокруг спорта
Новости
ru-RU
