Начало матча КХЛ в Сочи отложили из-за угрозы атаки БПЛА

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и московским ЦСКА отложен на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи.

Встреча должна была начаться в 17:00 мск. Ранее в городе второй раз за день объявили угрозу атаки БПЛА, работали сирены систем оповещения.