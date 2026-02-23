Рейтинг@Mail.ru
Делегация СКА встретилась с первыми лицами IIHF на Олимпиаде в Италии
Хоккей
 
17:02 23.02.2026
Делегация СКА встретилась с первыми лицами IIHF на Олимпиаде в Италии
хоккей
игорь ларионов
ска (санкт-петербург)
международная федерация хоккея (iihf)
континентальная хоккейная лига (кхл)
зимние олимпийские игры 2026
игорь ларионов, ска (санкт-петербург), международная федерация хоккея (iihf), континентальная хоккейная лига (кхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Игорь Ларионов, СКА (Санкт-Петербург), Международная федерация хоккея (IIHF), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Хоккеист СКА Бреннан Менелл
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Делегация петербургского СКА встретилась с представителями Международной федерации хоккея (IIHF) на Олимпийских играх 2026 года, которые завершились в Италии, сообщается в Telegram-канале клуба.
В субботу главный тренер СКА Игорь Ларионов пропустил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского ЦСКА (3:0). Ранее в пресс-службе клуба заявили, что он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства. СМИ сообщали, что специалист пропустит матч из-за поездки в Италию для просмотра финала хоккейного олимпийского турнира.
«
"Делегация хоккейного клуба СКА приняла участие в деловой программе Олимпийских игр - 2026, прошедших в итальянских Милане и Кортине. Были проведены встречи с первыми лицами IIHF, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов. В ходе переговоров были определены точки сближения и взаимодействия в области клубного хоккея, включая развитие детского и юношеского спорта, а также подготовки хоккеистов. Стороны договорились продолжить контакты по намеченным вопросам", - говорится в сообщении.
Олимпийские игры завершились 22 февраля. В финале хоккейного турнира сборная США в овертайме обыграла команду Канады со счетом 2:1. Американцы завоевали золото впервые с 1980 года.
СКА, набрав 67 очков, идет на седьмой позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Хоккей
Игорь Ларионов
СКА (Санкт-Петербург)
Международная федерация хоккея (IIHF)
КХЛ 2025-2026
Зимние Олимпийские игры 2026
 
