Делегация СКА встретилась с первыми лицами IIHF на Олимпиаде в Италии

"Делегация хоккейного клуба СКА приняла участие в деловой программе Олимпийских игр - 2026, прошедших в итальянских Милане и Кортине. Были проведены встречи с первыми лицами IIHF, руководством Федерации ледовых видов спорта Италии, руководителями зарубежных хоккейных лиг и клубов. В ходе переговоров были определены точки сближения и взаимодействия в области клубного хоккея, включая развитие детского и юношеского спорта, а также подготовки хоккеистов. Стороны договорились продолжить контакты по намеченным вопросам", - говорится в сообщении.