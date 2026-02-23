Рейтинг@Mail.ru
Глава ФБР Патель отпраздновал победу хоккейной сборной США на Олимпиаде
Хоккей
 
02:37 23.02.2026
Глава ФБР Патель отпраздновал победу хоккейной сборной США на Олимпиаде
2026-02-23T02:37:00+03:00
2026-02-23T02:38:00+03:00
Глава ФБР Патель отпраздновал победу хоккейной сборной США на Олимпиаде

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Глава ФБР Кэш Патель отпраздновал победу американской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх в Италии, куда он отправился на частном ведомственном самолете.
"Единство, самопожертвование, настрой - вот, что нужно, чтобы быть лучшими в мире. Эти парни живут и дышат этим. Теперь сборная США - золотые медалисты, легенды, стоящие на плечах гигантов", - написал Патель в соцсети Х.
Свой пост он сопроводил серией фотографий с матча. На снимках запечатлены моменты после победы, где глава ФБР позирует для селфи с игроками сборной. На фото из раздевалки американских хоккеистов видны плакаты с лозунгами "Единство", "Самопожертвование" и "Настрой".
Ранее сообщалось, что глава ФБР отправился в Милан на самолете ведомства. По официальным оценкам, расходы на этот перелет для налогоплательщиков США составили 75 тысяч долларов.
