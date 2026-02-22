В Вероне началась церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на исторической площадке Арена-ди-Верона.

В ходе церемонии пройдет парад спортсменов, также олимпийская эстафета будет передана Французским Альпам, где пройдут зимние Игры пройдут в 2030 году.