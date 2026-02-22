Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты сборной США выиграли у команды Канады в финальном матче Олимпийских игр 2026 года в Италии во многом благодаря игре голкипера Коннора Хеллебайка и симпатиям фортуны, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
"Нельзя говорить о том, что канадцы не полностью настроились на финал, ведь после второго периода соотношение бросков по воротам было 36:17 в их пользу. Хотя в итоге оно стало 42 на 28. В пользу американцев были определенные элементы везения, и, конечно же, игра вратаря команды (Хеллебайка), который провел матч на очень сильном уровне. Я думаю, что это основные факторы победы сборной США", – сказал Крикунов.
"Поражение канадцев в финале для меня стало неожиданностью. Я с самого начала турнира считал, что они выиграют Олимпиаду в Италии. Но, видимо, для победы им чего-то не хватило", - добавил собеседник агентства.
В олимпийском турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.