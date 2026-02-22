Рейтинг@Mail.ru
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
20:30 22.02.2026 (обновлено: 21:07 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076128181.html
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде
Хоккеисты сборной США выиграли у команды Канады в финальном матче Олимпийских игр 2026 года в Италии во многом благодаря игре голкипера Коннора Хеллебайка и... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T20:30:00+03:00
2026-02-22T21:07:00+03:00
хоккей
спорт
коннор хеллебайк
владимир крикунов
зимние олимпийские игры 2026
канада
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570437668_0:166:2958:1830_1920x0_80_0_0_580b99faa2186c89b0036e6b9813edd0.jpg
https://ria.ru/20260222/kamenskij-2076125089.html
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076120641.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570437668_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bfd66319682c0e7c4b4a24aaf93fdc2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, коннор хеллебайк, владимир крикунов, зимние олимпийские игры 2026, канада, сша
Хоккей, Спорт, Коннор Хеллебайк, Владимир Крикунов, Зимние Олимпийские игры 2026, Канада, США
Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде

Крикунов: хоккеисты США победили на Играх за счет вратаря Хеллебайка и везения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВладимир Крикунов
Владимир Крикунов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Владимир Крикунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты сборной США выиграли у команды Канады в финальном матче Олимпийских игр 2026 года в Италии во многом благодаря игре голкипера Коннора Хеллебайка и симпатиям фортуны, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.
В воскресенье сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финале Олимпийских игр в Италии со счетом 2:1. Американцы завоевали золото на олимпийском хоккейном турнире впервые с 1980 года.
Валерий Каменский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Сборная России сражалась бы за золото Олимпиады, уверен Каменский
Вчера, 19:54
«
"Нельзя говорить о том, что канадцы не полностью настроились на финал, ведь после второго периода соотношение бросков по воротам было 36:17 в их пользу. Хотя в итоге оно стало 42 на 28. В пользу американцев были определенные элементы везения, и, конечно же, игра вратаря команды (Хеллебайка), который провел матч на очень сильном уровне. Я думаю, что это основные факторы победы сборной США", – сказал Крикунов.
"Поражение канадцев в финале для меня стало неожиданностью. Я с самого начала турнира считал, что они выиграют Олимпиаду в Италии. Но, видимо, для победы им чего-то не хватило", - добавил собеседник агентства.
В олимпийском турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Звезду сборной Канады по хоккею признали MVP на Олимпиаде
Вчера, 19:37
 
ХоккейСпортКоннор ХеллебайкВладимир КрикуновЗимние Олимпийские игры 2026КанадаСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала