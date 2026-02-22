Крикунов объяснил, за счет чего сборная США по хоккею победила на Олимпиаде

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты сборной США выиграли у команды Канады в финальном матче Олимпийских игр 2026 года в Италии во многом благодаря игре голкипера Коннора Хеллебайка и симпатиям фортуны, заявил РИА Новости бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

"Поражение канадцев в финале для меня стало неожиданностью. Я с самого начала турнира считал, что они выиграют Олимпиаду в Италии. Но, видимо, для победы им чего-то не хватило", - добавил собеседник агентства.