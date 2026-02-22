Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии

ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии стоят от 950 евро, организаторы предупреждают о высоком спросе на них за 10 часов до начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько дней до события в продаже находились самая высокая категория билетов, которые можно было купить с рук за 3500 евро. Непосредственно перед церемонии в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены - они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека. На официальном портале Игр церемония закрытия Олимпиаде отмечается плашкой о высоком спросе. Ведущая на нее страница говорит о "последних билетах", но при желании обладатели достаточного количества денег могут попасть на трибуны веронской Арены всей семьей. Четыре билета средней категории B обойдутся в 7416 евро, а самые дешевые места - в общей сложности в 3914 евро. Согласно информации организаторов, трибуны античного амфитеатра на закрытии Олимпиады смогут вместить около 12 тысяч зрителей.
Жители Вероны в разговоре с РИА Новости удивились ценовой политике, которая делает почти невозможным посещение церемонии простым людям. "То есть нам, семье из трех человек, поход на такое мероприятие стоил был несколько тысяч евро. Не знаю, кто бы мог себе это позволить", - заявила управляющая небольшим кафе в центре города по имени Кьяра.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Милан и Кортина-д"Ампеццо пройдет в воскресенье на исторической площадке Арена-ди-Верона. Это станет первым в истории случаем, когда древний амфитеатр примет олимпийское мероприятие. В программе традиционно предусмотрены парад спортсменов, выступления официальных лиц, гашение олимпийского огня и передача эстафеты следующим зимним Играм 2030 года во Франции. Италию на церемонии в качестве знаменосцев представят биатлонистка Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто.
Темой церемонии станет "Beauty in Action" - красота в движении, которая проявляется в спорте, в искусстве и живом взаимодействии людей и мест. На арене выступит знаменитый танцовщик Роберто Болле, подготовивший специальный номер для уникального пространства амфитеатра. Музыкальную часть представят известные в Италии музыкальные персонажи - певец Акилле Лауро и диджей Габри Понте.