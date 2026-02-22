Рейтинг@Mail.ru
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 22.02.2026
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076078485.html
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии
Билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии стоят от 950 евро, организаторы предупреждают о высоком спросе на них за 10 часов до начала мероприятия,... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T13:31:00+03:00
2026-02-22T13:31:00+03:00
италия
верона
милан
зимние олимпийские игры 2026
спорт
лиза виттоцци
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260220/sportsmeny-2075809592.html
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076070401.html
италия
верона
милан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, верона, милан, зимние олимпийские игры 2026, спорт, лиза виттоцци
Италия, Верона, Милан, Зимние Олимпийские игры 2026, Спорт, Лиза Виттоцци
Названа стоимость билетов на церемонию закрытия зимних Игр в Италии

Билеты на церемонию закрытия Олимпиады на Арена-ди-Верона стоят от 950 евро

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Италии во время ОИ-2026
Олимпийские кольца на стадионе в Италии во время ОИ-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Италии во время ОИ-2026. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ВЕРОНА, 22 фев - РИА Новости. Билеты на церемонию закрытия Олимпиады в Италии стоят от 950 евро, организаторы предупреждают о высоком спросе на них за 10 часов до начала мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
За несколько дней до события в продаже находились самая высокая категория билетов, которые можно было купить с рук за 3500 евро. Непосредственно перед церемонии в продажу поступили более дешевые билеты на боковые места по обеим сторонам от сцены - они стоят от 950 евро, с налогам один билет обойдется в 978,50 евро на человека. На официальном портале Игр церемония закрытия Олимпиаде отмечается плашкой о высоком спросе. Ведущая на нее страница говорит о "последних билетах", но при желании обладатели достаточного количества денег могут попасть на трибуны веронской Арены всей семьей. Четыре билета средней категории B обойдутся в 7416 евро, а самые дешевые места - в общей сложности в 3914 евро. Согласно информации организаторов, трибуны античного амфитеатра на закрытии Олимпиады смогут вместить около 12 тысяч зрителей.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Российские атлеты смогут принять участие в закрытии ОИ, подтвердили в МОК
20 февраля, 16:41
Жители Вероны в разговоре с РИА Новости удивились ценовой политике, которая делает почти невозможным посещение церемонии простым людям. "То есть нам, семье из трех человек, поход на такое мероприятие стоил был несколько тысяч евро. Не знаю, кто бы мог себе это позволить", - заявила управляющая небольшим кафе в центре города по имени Кьяра.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Милан и Кортина-д"Ампеццо пройдет в воскресенье на исторической площадке Арена-ди-Верона. Это станет первым в истории случаем, когда древний амфитеатр примет олимпийское мероприятие. В программе традиционно предусмотрены парад спортсменов, выступления официальных лиц, гашение олимпийского огня и передача эстафеты следующим зимним Играм 2030 года во Франции. Италию на церемонии в качестве знаменосцев представят биатлонистка Лиза Виттоцци и конькобежец Давиде Гьотто.
Темой церемонии станет "Beauty in Action" - красота в движении, которая проявляется в спорте, в искусстве и живом взаимодействии людей и мест. На арене выступит знаменитый танцовщик Роберто Болле, подготовивший специальный номер для уникального пространства амфитеатра. Музыкальную часть представят известные в Италии музыкальные персонажи - певец Акилле Лауро и диджей Габри Понте.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Российский спортсмен попал в презентацию МОК об Олимпиаде в Италии
Вчера, 11:35
 
ИталияВеронаМиланЗимние Олимпийские игры 2026СпортЛиза Виттоцци
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала