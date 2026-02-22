"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч, который прошел в воскресенье в Уфе, завершился со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу "красно-белых". В составе победителей дубль оформил Даниил Гутик (39-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Дмитрий Вишневский (20), Кристиан Ярош (28) и Михаил Мальцев (60). У "Салавата Юлаева" отличились Егор Сучков (4), Евгений Кузнецов (54) и Александр Жаровский (59).
22 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
03:20 • Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
13:55 • Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Евгений Кулик)
18:09 • Alexander Zharovsky
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
19:59 • Дмитрий Вишневский
(Максим Кровяков, Никита Холодилин)
07:12 • Кристиан Ярош
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
18:32 • Даниил Гутик
00:47 • Даниил Гутик
19:55 • Михаил Мальцев
(Павел Порядин, Danil Pivchulin)
Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хохлачев, который также является воспитанником "Спартака" и отыграл за "красно-белых" пять с половиной сезонов, провел свой 600-й матч в КХЛ. 32-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Победа "Спартака" лишила аутсайдера Западной конференции "Сочи" (40 баллов) шансов выйти в плей-офф. Московский клуб (66 очков) занимает восьмое место. "Салават Юлаев" (62) идет пятым на Востоке.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет новосибирскую "Сибирь" 24 февраля, а "Спартак" 26 февраля дома сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.
