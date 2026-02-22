Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:53 22.02.2026 (обновлено: 17:23 22.02.2026)
"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
Московский "Спартак" на выезде выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T16:53:00+03:00
2026-02-22T17:23:00+03:00
хоккей
спорт
дмитрий вишневский
кристиан ярош
михаил мальцев
спартак (москва)
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, дмитрий вишневский, кристиан ярош, михаил мальцев, спартак (москва), салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Дмитрий Вишневский, Кристиан Ярош, Михаил Мальцев, Спартак (Москва), Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Спартак" в гостях обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ

"Спартак" в гостях обыграл уфимский "Салават Юлаев" в матче КХЛ

© Фото : Пресс-служба "Спартака"Капитан и защитник московского "Спартака" Дмитрий Вишневский
Капитан и защитник московского Спартака Дмитрий Вишневский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Фото : Пресс-служба "Спартака"
Капитан и защитник московского "Спартака" Дмитрий Вишневский. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" на выезде выиграл у уфимского "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч, который прошел в воскресенье в Уфе, завершился со счетом 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) в пользу "красно-белых". В составе победителей дубль оформил Даниил Гутик (39-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Дмитрий Вишневский (20), Кристиан Ярош (28) и Михаил Мальцев (60). У "Салавата Юлаева" отличились Егор Сучков (4), Евгений Кузнецов (54) и Александр Жаровский (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
22 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
3 : 5
Спартак Москва
03:20 • Егор Сучков
(Евгений Кузнецов, Шелдон Ремпал)
13:55 • Евгений Кузнецов
(Егор Сучков, Евгений Кулик)
18:09 • Alexander Zharovsky
(Шелдон Ремпал, Дин Стюарт)
19:59 • Дмитрий Вишневский
(Максим Кровяков, Никита Холодилин)
07:12 • Кристиан Ярош
(Павел Порядин, Андрей Миронов)
18:32 • Даниил Гутик
(Павел Порядин, Дмитрий Вишневский)
00:47 • Даниил Гутик
(Дмитрий Вишневский, Брэндон Биро)
19:55 • Михаил Мальцев
(Павел Порядин, Danil Pivchulin)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Салавата Юлаева" Александр Хохлачев, который также является воспитанником "Спартака" и отыграл за "красно-белых" пять с половиной сезонов, провел свой 600-й матч в КХЛ. 32-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Гагарина.
Победа "Спартака" лишила аутсайдера Западной конференции "Сочи" (40 баллов) шансов выйти в плей-офф. Московский клуб (66 очков) занимает восьмое место. "Салават Юлаев" (62) идет пятым на Востоке.
В следующем матче "Салават Юлаев" примет новосибирскую "Сибирь" 24 февраля, а "Спартак" 26 февраля дома сыграет с "Адмиралом" из Владивостока.
ХоккейСпортДмитрий ВишневскийКристиан ЯрошМихаил МальцевХК Спартак (Москва)Салават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
