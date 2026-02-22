Рейтинг@Mail.ru
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:48 22.02.2026 (обновлено: 21:05 22.02.2026)
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076124387.html
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026
Хоккеисты сборных Канады и США в финальном матче Олимпийских игр показали игру высочайшего уровня, обе команды были достойны золотых медалей, заявил РИА Новости РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T19:48:00+03:00
2026-02-22T21:05:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
валерий каменский
канада
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778668209_0:184:3071:1911_1920x0_80_0_0_a62678b2dae872a8e36ebd8db557b7aa.jpg
https://ria.ru/20260222/khokkey-2076118352.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778668209_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_9eb14c5750962091a0cf173429684456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, валерий каменский, канада, сша
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Валерий Каменский, Канада, США
Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026

Каменский: сборные США и Канады показали хоккей высочайшего уровня

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВалерий Каменский
Валерий Каменский - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Валерий Каменский. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты сборных Канады и США в финальном матче Олимпийских игр показали игру высочайшего уровня, обе команды были достойны золотых медалей, заявил РИА Новости олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский.
Финальная игра прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американцев, победивших на Олимпиаде впервые с 1980 года.
«
"Обе команды заслуживают золотых медалей Олимпийских игр, но, к сожалению, побеждает только сильнейший. Сегодня больше повезло американцам. Игра была высочайшего уровня. Обе команды показали красивый атакующий хоккей, и, думаю, он понравился всему хоккейному миру", – сказал Каменский.
"Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов", - подчеркнул собеседник агентства.
В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро
Вчера, 19:29
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Валерий КаменскийКанадаСША
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала