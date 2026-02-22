Каменский похвалил сборные США и Канады за финал Олимпиады-2026

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты сборных Канады и США в финальном матче Олимпийских игр показали игру высочайшего уровня, обе команды были достойны золотых медалей, заявил РИА Новости олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский.
Финальная игра прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американцев, победивших на Олимпиаде впервые с 1980 года.
«
"Обе команды заслуживают золотых медалей Олимпийских игр, но, к сожалению, побеждает только сильнейший. Сегодня больше повезло американцам. Игра была высочайшего уровня. Обе команды показали красивый атакующий хоккей, и, думаю, он понравился всему хоккейному миру", – сказал Каменский.
"Именно на такой игре надо учиться новому поколению наших хоккеистов", - подчеркнул собеседник агентства.
В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимали участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до участия в Играх.