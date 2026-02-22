Рейтинг@Mail.ru
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Хоккей
 
19:45 22.02.2026
Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота
Сборная США впервые за 46 лет стала победителем олимпийского хоккейного турнира. Команда Штатов отобрала золото у хваленых канадцев с лучшим хоккеистом мира в... РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T19:45:00+03:00
2026-02-22T19:45:00+03:00
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
национальная хоккейная лига (нхл)
коннор хеллебайк
коннор макдэвид
нэтан маккиннон
джек хьюз
остон мэттьюс
зимние олимпийские игры 2026, национальная хоккейная лига (нхл), коннор хеллебайк, коннор макдэвид, нэтан маккиннон, джек хьюз, остон мэттьюс, джонни годро, сша, канада, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Зимние Олимпийские игры 2026, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Коннор Хеллебайк, Коннор Макдэвид, Нэтан Маккиннон, Джек Хьюз, Остон Мэттьюс, Джонни Годро, США, Канада, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота

Сборная США обыграла Канаду и впервые с 1980 года выиграла золото Олимпиады

© REUTERS / Mike SegarКоннор Макдэвид
Коннор Макдэвид - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
Сборная США впервые за 46 лет стала победителем олимпийского хоккейного турнира. Команда Штатов отобрала золото у хваленых канадцев с лучшим хоккеистом мира в составе.

Принципиальный финал

Еще как только стали известны все участники мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, вся хоккейная общественность предрекала в финальном матче первенства встречу сборных Канады и США. Кто-то даже назвал это "финалом мечты", хотя подобную формулировку было странно слышать от российских любителей хоккея с учетом того, что сборную России как раз на Игры-2026 не допустили, из-за чего сам олимпийский турнир оказался неполноценным.
Тем не менее прогнозы полностью оправдались. Канада и США в преддверии финального матча оказались единственными сборными, кто не потерпел на Олимпиаде в Милане ни одного поражения. "Кленовые листья" выиграли группу A, поочередно обыграв чехов, швейцарцев и заменивших на турнире Россию французов с общим счетом 20:3, а в плей-офф изрядно намучились в матчах против Чехии и Финляндии, дважды оказавшись на грани вылета и оформив победные камбэки. "Звездно-полосатые" же стали победителями группы C, в которой были повержены немцы, датчане и латвийцы, а в плей-офф подопечные Майка Салливана довольно уверенно с точки зрения содержания игры разобрались со шведами и словаками.
Хоккеист сборной Словакии Мартин Гернат на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Звезды КХЛ лишили себя медалей: обидный крах Словакии на Олимпиаде
Вчера, 01:20
Канада и США до сегодняшнего дня уже встречались друг с другом сильнейшими составами относительно недавно — ровно год и один день назад команды зарубились в финале Турнира четырех наций, который был организован Национальной хоккейной лигой. Победу в ярком и результативном матче тогда добыли канадцы благодаря голу Коннора Макдэвида в овертайме.
В преддверии их встречи в финале Олимпиады-2026 принципиальность и без того особенного противостояния была дополнена тем фактом, что два своих последних финальных матча на зимних Играх сборная США проиграла именно Канаде (2:5 в 2002 году и 2:3 ОТ — в 2010-м). До этого свое последнее олимпийское золото "звездно-полосатые" выигрывали в далеком 1980 году, когда опередили сборную СССР.
Александр Овечкин и Яромир Ягр (слева направо) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Это было убийственно": Овечкин уничтожил Ягра на Олимпиаде
Вчера, 07:00

Канада без Кросби, США — без Трампа

Главным вопросом в преддверии финального матча было участие Сидни Кросби. Звездный ветеран, живая легенда мирового хоккея, самый главный соперник Александра Овечкина в жизни русского рекордсмена и капитан сборной Канады получил травму ноги после того, как попал под два подряд силовых приема Радко Гудаса в четвертьфинальном матче против Чехии. Ту игру 38-летний канадец завершил досрочно, следующий матч (против финнов в полуфинале) он пропустил.
© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Менее чем за сутки до финала североамериканские СМИ оценивали вероятность участия Кросби в игре с американцами в 70 процентов, но просчитались. К решающей битве за золото Сид восстановиться не успел. Капитанская нашивка снова была передана Макдэвиду.
Американцы же кадровых потерь не понесли. Повреждение, которое получил Тейдж Томпсон в недавнем матче против Словакии, из-за чего топовый американский снайпер тоже досрочно завершил встречу и отправился в раздевалку босиком, оказалось несерьезным. Но одного человека сборная США все же не досчиталась.
Ожидалось, что на финальную игру в Милане прибудет президент Штатов Дональд Трамп. Однако этого не случилось. По информации газеты Corriere della Sera, которая ссылалась на программу Белого дома, у Трампа в день финального матча были запланированы два мероприятия в Вашингтоне. Отменить или перенести их ради поддержки своих хоккеистов американский президент не смог.
© REUTERS / Al DragoПрезидент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Al Drago
Президент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

Историческая победа США

Финальная игра оправдала абсолютно все ожидания. С первых же секунд матч был наполнен всем тем, что и должно было произойти в противостоянии канадцев и американцев: высокие скорости, эмоции, потасовки, стычки, обилие голевых моментов и, конечно, сами голы.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
Канада
1 : 2
США
38:16 • Кэйл Макар
(Девон Тоус)
06:00 • Мэттью Болди
(Остон Мэттьюс, Квин Хьюс)
61:41 • Джек Хьюз
(Зак Веренски, Коннор Хеллебайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дебют встречи остался за сборной США, которая сходу задала очень высокий темп, с которым подопечные Джона Купера поначалу не справлялись. Адаптировавшись, команда Канады перехватила инициативу и принялась заниматься тем, что делала на протяжении всего плей-офф — активно нагружала чужие ворота и искала момент, когда вратарь допустит ошибку. Но Коннор Хеллебайк играл великолепно. Американский голкипер совершил несколько ярких спасений и действовал очень уверенно.
Ошибку на ошибке же допускали сами канадцы, чья оборона на Играх-2026 не отличалась надежностью. Нэтан Маккиннон, ставший чуть ли не персоной нон-грата в Финляндии за свое поведение в полуфинале, не попал по шайбе у борта и одним движением клюшкой был отыгран Остоном Мэттьюсом, отпасовашего на Мэтта Болди. Тот оставил в дураках пару обороны Канады Кейла Макара и Девона Тейвза и очень легко убежал от них на скорости, после чего реализовал выход "один в ноль".
© REUTERS / Alessandro GarofaloЭпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
Под конец первого периода с высокими скоростями не справился и Ши Теодор. Канадский защитник оставил свою команду в меньшинстве и едва не стал причиной, по которой его команда пропустила вторую шайбу. У Остона Мэттьюса был не просто отличный, а шикарный шанс реализовать большинство и удвоить преимущество сборной США в счете, но вместо очевидного броска с пятака капитан "звездно-полосатых" решил сыграть чересчур хитро и тонко отпасовал на дальнюю штангу. Момент для гола был упущен.
Начиная со второго периода, подопечные Майка Салливана предпочли перейти на финскую тактику и стали охранять результат. Во многом их вынудили это сделать — сборная Канады очень активно накладывала смены и агрессивно нагружала ворота Хеллебайка, который буквально стоял на голове. Американский вратарь сдюжил даже при игре в формате "3 на 5" после того, как поочередно в течение 30 секунд удалились Чарли Макэвой и Джейк Гюнцель. Но перед вторым перерывом не выручил даже он.
© REUTERS / David W CernyЭпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
После очередного мощного давления канадцы прижали американцев в зоне, и те смогли сделать глоток свежего воздуха только благодаря пробросу. Но он впоследствии привел к выигранному канадской командой вбрасывания в чужой зоне и голу Кейла Макара: звездный защитник продвинулся от синей линии в правый круг вбрасывания и не увидел перед собой сопротивления, хлестко бросив точно в дальний угол без шансов для Хеллебайка.
Этот просчет остался единственным для Хеллебайка до конца матча. В третьем периоде, который должен был завершиться победой канадцев минимум со счетом 5:1, американский вратарь совершил уйму эффектных спасений. Сперва он "ограбил" Тейвза, который бросал, казалось, в пустой угол после шикарного прохода Митча Марнера, — выставив клюшку, Хеллебайк остановил шайбу чуть ли не на линии ворот. Чуть позднее он щитком парировал опасный бросок Малкина Селебрини с близкого расстояния. Еще через несколько минут голкипер сборной США остановил Маккиннона, который попытался забить красиво, исполнив спинораму. За мгновение до этого все тот же Маккиннон и вовсе умудрился не попасть в пустой угол ворот после передачи Селебрини на гол.
© REUTERS / David W CernyВратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Канада была очень близка к тому, чтобы выйти вперед, но впоследствии навредила сама себе. Сэм Беннетт, которого изначально не должно было быть на Олимпиаде-2026 и который попал в состав канадской сборной лишь из-за травмы Энтони Сирелли, на ровном месте врезал Джеку Хьюзу клюшкой по носу и был наказан двойным малым штрафом. И пусть Канада смогла нейтрализовать большинство американцев (хотя у Мэттью Ткачука был шикарный шанс забить), необязательное меньшинство сбило их ритм и активность.
В итоге все решилось в овертайме при игре в формате "3 на 3". Перед вбрасыванием шайбы многие вспомнили гол Макдэвида год назад в овертайме финального матча против США на Турнире четырех наций. И лучший бомбардир олимпийского турнира имел возможность повторить свой героический заезд, но…
© REUTERS / David W CernyЭпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026
Коннор взял игру на себя и в одиночку убежал на трех игроков американской команды, но буквально врезался в Хеллебайка, который без проблем остановил звездного форвада, который многими игроками признается лучшим хоккеистом в мире. В ответной атаке, начатую Хеллебайком, американцы расправились с Маккинноном и Макаром: Зак Веренски одной передачей "отрезал" двух соперников, и Джек Хьюз на глазах у Макдэвида мощным броском "прошил" Джордана Биннингтона.
2:1 ОТ — сборная США впервые с 1980 года выиграла золото олимпийского хоккейного турнира. Историческую победу американские игроки отпраздновали трогательно, показав игровой свитер с номером и фамилией Джонни Годро. Звездный американец по прозвищу Джонни Хоккей и его младший брат Мэттью 29 августа 2024 года стали жертвой ДТП: во время поездки на велосипедах они были насмерть сбиты автомобилем, за рулем которого был пьяный водитель. Если бы не эта трагедия, то Годро с большой долей вероятности был бы вызван на Олимпиаду-2026.
© REUTERS / Alessandro GarofaloХоккеисты сборной США
Хоккеисты сборной США - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Хоккеисты сборной США
Что касается Макдэвида, то звездный канадский форвард с рекордными 13 очками (2+11) в шести матчах был признан самым ценным игроком турнира. Правда, приз MVP Коннора совершенно точно не впечатлил.
Макди за три неполных года проиграл уже третий крупный финал — в 2024-м и 2025-м он остановился в шаге от заветного Кубка Стэнли, а теперь не дошел и до олимпийского золота.
© REUTERS / David W CernyКоннор Макдэвид (справа)
Коннор Макдэвид (справа) - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Коннор Макдэвид (справа)
 
ХоккейЗимние Олимпийские игры 2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Коннор ХеллебайкКоннор МакдэвидНэтан МаккиннонДжек ХьюзОстон МэттьюсДжонни ГодроСШАКанадаМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
