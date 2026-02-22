Лучший игрок мира снова потерпел фиаско: США без Трампа лишили его золота

Сборная США впервые за 46 лет стала победителем олимпийского хоккейного турнира. Команда Штатов отобрала золото у хваленых канадцев с лучшим хоккеистом мира в составе.

Принципиальный финал

Еще как только стали известны все участники мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане, вся хоккейная общественность предрекала в финальном матче первенства встречу сборных Канады и США. Кто-то даже назвал это "финалом мечты", хотя подобную формулировку было странно слышать от российских любителей хоккея с учетом того, что сборную России как раз на Игры-2026 не допустили, из-за чего сам олимпийский турнир оказался неполноценным.

Тем не менее прогнозы полностью оправдались. Канада и США в преддверии финального матча оказались единственными сборными, кто не потерпел на Олимпиаде в Милане ни одного поражения. "Кленовые листья" выиграли группу A, поочередно обыграв чехов, швейцарцев и заменивших на турнире Россию французов с общим счетом 20:3, а в плей-офф изрядно намучились в матчах против Чехии и Финляндии, дважды оказавшись на грани вылета и оформив победные камбэки. "Звездно-полосатые" же стали победителями группы C, в которой были повержены немцы, датчане и латвийцы, а в плей-офф подопечные Майка Салливана довольно уверенно с точки зрения содержания игры разобрались со шведами и словаками.

Канада и США до сегодняшнего дня уже встречались друг с другом сильнейшими составами относительно недавно — ровно год и один день назад команды зарубились в финале Турнира четырех наций, который был организован Национальной хоккейной лигой. Победу в ярком и результативном матче тогда добыли канадцы благодаря голу Коннора Макдэвида в овертайме.

В преддверии их встречи в финале Олимпиады-2026 принципиальность и без того особенного противостояния была дополнена тем фактом, что два своих последних финальных матча на зимних Играх сборная США проиграла именно Канаде (2:5 в 2002 году и 2:3 ОТ — в 2010-м). До этого свое последнее олимпийское золото "звездно-полосатые" выигрывали в далеком 1980 году, когда опередили сборную СССР.

Канада без Кросби, США — без Трампа

Главным вопросом в преддверии финального матча было участие Сидни Кросби. Звездный ветеран, живая легенда мирового хоккея, самый главный соперник Александра Овечкина в жизни русского рекордсмена и капитан сборной Канады получил травму ноги после того, как попал под два подряд силовых приема Радко Гудаса в четвертьфинальном матче против Чехии. Ту игру 38-летний канадец завершил досрочно, следующий матч (против финнов в полуфинале) он пропустил.

© REUTERS / Marton Monus Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Marton Monus Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026

Менее чем за сутки до финала североамериканские СМИ оценивали вероятность участия Кросби в игре с американцами в 70 процентов, но просчитались. К решающей битве за золото Сид восстановиться не успел. Капитанская нашивка снова была передана Макдэвиду.

Американцы же кадровых потерь не понесли. Повреждение, которое получил Тейдж Томпсон в недавнем матче против Словакии, из-за чего топовый американский снайпер тоже досрочно завершил встречу и отправился в раздевалку босиком, оказалось несерьезным. Но одного человека сборная США все же не досчиталась.

Ожидалось, что на финальную игру в Милане прибудет президент Штатов Дональд Трамп. Однако этого не случилось. По информации газеты Corriere della Sera, которая ссылалась на программу Белого дома, у Трампа в день финального матча были запланированы два мероприятия в Вашингтоне. Отменить или перенести их ради поддержки своих хоккеистов американский президент не смог.

© REUTERS / Al Drago Президент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне © REUTERS / Al Drago Президент США Дональд Трамп выступает на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне

Историческая победа США

Финальная игра оправдала абсолютно все ожидания. С первых же секунд матч был наполнен всем тем, что и должно было произойти в противостоянии канадцев и американцев: высокие скорости, эмоции, потасовки, стычки, обилие голевых моментов и, конечно, сами голы.

Дебют встречи остался за сборной США, которая сходу задала очень высокий темп, с которым подопечные Джона Купера поначалу не справлялись. Адаптировавшись, команда Канады перехватила инициативу и принялась заниматься тем, что делала на протяжении всего плей-офф — активно нагружала чужие ворота и искала момент, когда вратарь допустит ошибку. Но Коннор Хеллебайк играл великолепно. Американский голкипер совершил несколько ярких спасений и действовал очень уверенно.

Ошибку на ошибке же допускали сами канадцы, чья оборона на Играх-2026 не отличалась надежностью. Нэтан Маккиннон, ставший чуть ли не персоной нон-грата в Финляндии за свое поведение в полуфинале, не попал по шайбе у борта и одним движением клюшкой был отыгран Остоном Мэттьюсом, отпасовашего на Мэтта Болди. Тот оставил в дураках пару обороны Канады Кейла Макара и Девона Тейвза и очень легко убежал от них на скорости, после чего реализовал выход "один в ноль".

© REUTERS / Alessandro Garofalo Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Alessandro Garofalo Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026

Под конец первого периода с высокими скоростями не справился и Ши Теодор. Канадский защитник оставил свою команду в меньшинстве и едва не стал причиной, по которой его команда пропустила вторую шайбу. У Остона Мэттьюса был не просто отличный, а шикарный шанс реализовать большинство и удвоить преимущество сборной США в счете, но вместо очевидного броска с пятака капитан "звездно-полосатых" решил сыграть чересчур хитро и тонко отпасовал на дальнюю штангу. Момент для гола был упущен.

Начиная со второго периода, подопечные Майка Салливана предпочли перейти на финскую тактику и стали охранять результат. Во многом их вынудили это сделать — сборная Канады очень активно накладывала смены и агрессивно нагружала ворота Хеллебайка, который буквально стоял на голове. Американский вратарь сдюжил даже при игре в формате "3 на 5" после того, как поочередно в течение 30 секунд удалились Чарли Макэвой и Джейк Гюнцель. Но перед вторым перерывом не выручил даже он.

© REUTERS / David W Cerny Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026

После очередного мощного давления канадцы прижали американцев в зоне, и те смогли сделать глоток свежего воздуха только благодаря пробросу. Но он впоследствии привел к выигранному канадской командой вбрасывания в чужой зоне и голу Кейла Макара: звездный защитник продвинулся от синей линии в правый круг вбрасывания и не увидел перед собой сопротивления, хлестко бросив точно в дальний угол без шансов для Хеллебайка.

Этот просчет остался единственным для Хеллебайка до конца матча. В третьем периоде, который должен был завершиться победой канадцев минимум со счетом 5:1, американский вратарь совершил уйму эффектных спасений. Сперва он "ограбил" Тейвза, который бросал, казалось, в пустой угол после шикарного прохода Митча Марнера, — выставив клюшку, Хеллебайк остановил шайбу чуть ли не на линии ворот. Чуть позднее он щитком парировал опасный бросок Малкина Селебрини с близкого расстояния. Еще через несколько минут голкипер сборной США остановил Маккиннона, который попытался забить красиво, исполнив спинораму. За мгновение до этого все тот же Маккиннон и вовсе умудрился не попасть в пустой угол ворот после передачи Селебрини на гол.

© REUTERS / David W Cerny Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026

Канада была очень близка к тому, чтобы выйти вперед, но впоследствии навредила сама себе. Сэм Беннетт, которого изначально не должно было быть на Олимпиаде-2026 и который попал в состав канадской сборной лишь из-за травмы Энтони Сирелли, на ровном месте врезал Джеку Хьюзу клюшкой по носу и был наказан двойным малым штрафом. И пусть Канада смогла нейтрализовать большинство американцев (хотя у Мэттью Ткачука был шикарный шанс забить), необязательное меньшинство сбило их ритм и активность.

В итоге все решилось в овертайме при игре в формате "3 на 3". Перед вбрасыванием шайбы многие вспомнили гол Макдэвида год назад в овертайме финального матча против США на Турнире четырех наций. И лучший бомбардир олимпийского турнира имел возможность повторить свой героический заезд, но…

© REUTERS / David W Cerny Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Эпизод матча Канада - США на Олимпиаде-2026

Коннор взял игру на себя и в одиночку убежал на трех игроков американской команды, но буквально врезался в Хеллебайка, который без проблем остановил звездного форвада, который многими игроками признается лучшим хоккеистом в мире. В ответной атаке, начатую Хеллебайком, американцы расправились с Маккинноном и Макаром: Зак Веренски одной передачей "отрезал" двух соперников, и Джек Хьюз на глазах у Макдэвида мощным броском "прошил" Джордана Биннингтона.

2:1 ОТ — сборная США впервые с 1980 года выиграла золото олимпийского хоккейного турнира. Историческую победу американские игроки отпраздновали трогательно, показав игровой свитер с номером и фамилией Джонни Годро. Звездный американец по прозвищу Джонни Хоккей и его младший брат Мэттью 29 августа 2024 года стали жертвой ДТП: во время поездки на велосипедах они были насмерть сбиты автомобилем, за рулем которого был пьяный водитель. Если бы не эта трагедия, то Годро с большой долей вероятности был бы вызван на Олимпиаду-2026.

© REUTERS / Alessandro Garofalo Хоккеисты сборной США © REUTERS / Alessandro Garofalo Хоккеисты сборной США

Что касается Макдэвида, то звездный канадский форвард с рекордными 13 очками (2+11) в шести матчах был признан самым ценным игроком турнира. Правда, приз MVP Коннора совершенно точно не впечатлил.

Макди за три неполных года проиграл уже третий крупный финал — в 2024-м и 2025-м он остановился в шаге от заветного Кубка Стэнли, а теперь не дошел и до олимпийского золота.