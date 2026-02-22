Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:29 22.02.2026 (обновлено: 21:03 22.02.2026)
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро
Победители олимпийского хоккейного турнира из сборной США во время празднования почтили память погибшего нападающего национальной команды Джонни Годро. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
хоккей
спорт
джон годро
зимние олимпийские игры 2026
сша
канада
спорт, джон годро, зимние олимпийские игры 2026, сша, канада
Хоккей, Спорт, Джон Годро, Зимние Олимпийские игры 2026, США, Канада
Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро

Сборная США по хоккею после победы на Олимпиаде почтила память нападающего Годро

© REUTERS / David W CernyВратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Вратарь сборной США Коннор Хеллебайк в матче против Канады на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Победители олимпийского хоккейного турнира из сборной США во время празднования почтили память погибшего нападающего национальной команды Джонни Годро.
В воскресенье в финале Олимпиады в Италии сборная США в овертайме со счетом 2:1 победила команду Канады. Американцы стали чемпионами впервые с 1980 года.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
Канада
1 : 2
США
38:16 • Кэйл Макар
(Девон Тоус)
06:00 • Мэттью Болди
(Остон Мэттьюс, Квин Хьюс)
61:41 • Джек Хьюз
(Зак Веренски, Коннор Хеллебайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хоккеисты сборной США после победы вынесли на лед джерси Годро.
Американец погиб 29 августа 2024 года в результате ДТП, которое произошло в округе Салем, Нью-Джерси. Согласно отчету полиции, водитель внедорожника Шон Хиггинс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался обогнать два автомобиля и врезался в 31-летнего хоккеиста и его 29-летнего брата, которые ехали на велосипедах. От полученных травм оба скончались. Прокуратура штата Нью-Джерси предъявила Хиггинсу обвинения по шести пунктам, ему может грозить до 30 лет тюремного заключения по каждому из обвинений в непредумышленном убийстве.
Медали Олимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Сборная Норвегии с рекордом выиграла медальный зачет Олимпиады-2026
Вчера, 19:12
 
ХоккейСпортДжон ГодроЗимние Олимпийские игры 2026СШАКанада
 
