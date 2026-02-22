Хоккеисты сборной США после победы на Олимпиаде почтили память Годро

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Победители олимпийского хоккейного турнира из сборной США во время празднования почтили память погибшего нападающего национальной команды Джонни Годро.
В воскресенье в финале Олимпиады в Италии сборная США в овертайме со счетом 2:1 победила команду Канады. Американцы стали чемпионами впервые с 1980 года.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
38:16 • Кэйл Макар
06:00 • Мэттью Болди
61:41 • Джек Хьюз
Хоккеисты сборной США после победы вынесли на лед джерси Годро.
Американец погиб 29 августа 2024 года в результате ДТП, которое произошло в округе Салем, Нью-Джерси. Согласно отчету полиции, водитель внедорожника Шон Хиггинс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пытался обогнать два автомобиля и врезался в 31-летнего хоккеиста и его 29-летнего брата, которые ехали на велосипедах. От полученных травм оба скончались. Прокуратура штата Нью-Джерси предъявила Хиггинсу обвинения по шести пунктам, ему может грозить до 30 лет тюремного заключения по каждому из обвинений в непредумышленном убийстве.