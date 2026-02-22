Рейтинг@Mail.ru
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Хоккей
 
18:57 22.02.2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Мужская сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026

Хоккеисты сборной США обыграли канадцев и стали олимпийскими чемпионами

Эпизод хоккейного финала Олимпиады-2026
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Мужская сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Италии.
Olympic Games Final Stage
22 февраля 2026 • начало в 16:10
Закончен в OT
Канада
1 : 2
США
38:16 • Кэйл Макар
(Девон Тоус)
06:00 • Мэттью Болди
(Остон Мэттьюс, Квин Хьюс)
61:41 • Джек Хьюз
(Зак Веренски, Коннор Хеллебайк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Финальная игра прошла в Милане и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу американцев. В составе победителей отличились Мэттью Болди (7) и Джек Хьюз (62). У сборной Канады шайбу забросил Кейл Макар (39).
Капитан сборной Канады Сидни Кросби пропускал игру из-за травмы, полученной в четвертьфинальном матче против сборной Чехии (4:3 ОТ).
