https://ria.ru/20260222/khokkey-2076114013.html
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026 - РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Мужская сборная США в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
2026-02-22T18:57:00+03:00
2026-02-22T18:57:00+03:00
2026-02-22T18:58:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076110184_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9a54b4622d7f8edeba51ce08c9ec183d.jpg
https://ria.ru/20260220/ovi-2075660149.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076110184_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_818b1f72623452fc406c7fbe2d146c6b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Хоккеисты сборной Канады уступили США в финале Олимпиады-2026
Хоккеисты сборной США обыграли канадцев и стали олимпийскими чемпионами