Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд
Футбол
 
16:51 22.02.2026 (обновлено: 17:25 22.02.2026)
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд
Футболисты столичного ЦСКА обыграли "Спартак" в финальном матче Кубка легенд имени Константина Еременко, который завершился в Москве. РИА Новости Спорт, 22.02.2026
Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд

Футболисты ЦСКА обыграли "Спартак" и стали обладателями Кубка легенд 2026 года

Сергей Игнашевич
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Футболисты столичного ЦСКА обыграли "Спартак" в финальном матче Кубка легенд имени Константина Еременко, который завершился в Москве.
Основное время финальной игры, которая прошла на столичной арене "Мегаспорт", завершилось со счетом 4:4. У ЦСКА дубль оформил Кирилл Набабкин, по голу на свой счет записали Кирилл Кочубей и Сергей Игнашевич. У "Спартака" дважды отличился Александр Павленко, еще по мячу забили Роман Павлюченко и Денис Глушаков. В серии пенальти точнее были армейцы - 3:2.
В матче за третье место легенды московского "Динамо" со счетом 11:5 обыграли петербургский "Зенит". В матче за пятое место столичный "Локомотив" со счетом 9:3 разгромил сборную мира.
Кубок легенд проводится с 2009 года, в 2010 году турниру было присвоено имя ушедшего из жизни Константина Еременко.
Галицкий рассказал о состоянии своего здоровья
