Семшов предположил, в каком случае Гусев сохранит пост в "Динамо"

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Динамо" Игорь Семшов в разговоре с РИА Новости предположил, что главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев сохранит занимаемый пост в случае завоевания Кубка России и улучшения турнирного положения в чемпионате страны.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
«
"Все зависит от того, какой будет результат, как это рассмотрят руководители. До этого мы же слышали, что его оставят, если будет четыре победы (в четырех последних матчах 2025 года), а потом стало по-другому", - сказал Семшов.
"Я думаю, задачу поставят в Кубке и подтянуться к шестому месту в чемпионате. В Кубке - победа. Что выход в финал дает? Можно и сейчас также выскочить", - добавил собеседник агентства.
По итогам осенней части сезона "Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от шестой строчки составляет 8 очков. Также "бело-голубые" продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграют с московским "Спартаком".
