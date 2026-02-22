Рейтинг@Mail.ru
Семшов предположил, в каком случае Гусев сохранит пост в "Динамо"
Футбол
 
13:16 22.02.2026
Семшов предположил, в каком случае Гусев сохранит пост в "Динамо"
Семшов предположил, в каком случае Гусев сохранит пост в "Динамо"
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Динамо" Игорь Семшов в разговоре с РИА Новости предположил, что главный тренер "бело-голубых" Ролан
россия
спорт, россия, ролан гусев, валерий карпин, игорь семшов, динамо москва, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Ролан Гусев, Валерий Карпин, Игорь Семшов, Динамо Москва, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Семшов предположил, в каком случае Гусев сохранит пост в "Динамо"

Семшов допустил, что Гусев сохранит пост в "Динамо" в случае победы в КР

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского "Динамо" Игорь Семшов в разговоре с РИА Новости предположил, что главный тренер "бело-голубых" Ролан Гусев сохранит занимаемый пост в случае завоевания Кубка России и улучшения турнирного положения в чемпионате страны.
В ноябре 2025 года Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых". В конце декабря руководство клуба утвердило его в качестве главного тренера до конца сезона-2025/26.
«
"Все зависит от того, какой будет результат, как это рассмотрят руководители. До этого мы же слышали, что его оставят, если будет четыре победы (в четырех последних матчах 2025 года), а потом стало по-другому", - сказал Семшов.
"Я думаю, задачу поставят в Кубке и подтянуться к шестому месту в чемпионате. В Кубке - победа. Что выход в финал дает? Можно и сейчас также выскочить", - добавил собеседник агентства.
По итогам осенней части сезона "Динамо", набрав 21 очко, занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Отставание от шестой строчки составляет 8 очков. Также "бело-голубые" продолжают участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграют с московским "Спартаком".
Сергей Паршивлюк - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Паршивлюк покинул тренерский штаб "Динамо"
16 января, 18:06
 
ФутболСпортРоссияРолан ГусевВалерий КарпинИгорь СемшовДинамо МоскваСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
