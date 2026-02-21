"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" разгромил "Ростов" в заключительном товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей. В составе "Спартака" голы забили Эсекьель Барко (32-я минута, пенальти), Пабло Солари (54, 71), Тео Бонгонда (77) и Владислав Саусь (80), впервые отличившийся в составе "красно-белых". У "Ростова" отличились Роналдо (64) и Виктор Мелехин (90).
Товарищеские матчи. Клубы
21 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
31’ • Эсекьель Барко (П)
54’ • Пабло Солари
71’ • Пабло Солари
77’ • Тео Бонгонда
80’ • Владислав Саусь
64’ • Сезар Роналдо
90’ • Виктор Мелехин
Команды провели последний матч на зимних тренировочных сборах. "Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков, "Ростов" (21) идет на 11-м месте.
В первом туре после возобновления чемпионата "Спартак" 1 марта на выезде сыграет с "Сочи", "Ростов" днем ранее в гостях встретится с "Краснодаром".
