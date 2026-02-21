Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче
Футбол
 
18:11 21.02.2026
"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче
"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче
Московский "Спартак" разгромил "Ростов" в заключительном товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
оаэ
спорт, оаэ, эсекьель барко, роналдо, пабло солари, тео бонгонда, владислав саусь, спартак москва, ростов, сочи, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, ОАЭ, Эсекьель Барко, Роналдо, Пабло Солари, Тео Бонгонда, Владислав Саусь, Спартак Москва, Ростов, Сочи, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" разгромил "Ростов" в товарищеском матче

"Спартак" разгромил "Ростов" в заключительном товарищеском матче на сборах в ОАЭ

Игрок "Спартака" Тео Бонгонда
Игрок Спартака Тео Бонгонда
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игрок "Спартака" Тео Бонгонда. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Московский "Спартак" разгромил "Ростов" в заключительном товарищеском матче на сборах в ОАЭ.
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу москвичей. В составе "Спартака" голы забили Эсекьель Барко (32-я минута, пенальти), Пабло Солари (54, 71), Тео Бонгонда (77) и Владислав Саусь (80), впервые отличившийся в составе "красно-белых". У "Ростова" отличились Роналдо (64) и Виктор Мелехин (90).
Товарищеские матчи. Клубы
21 февраля 2026 • начало в 16:00
Завершен
Спартак Москва
5 : 2
Ростов
31‎’‎ • Эсекьель Барко (П)
54‎’‎ • Пабло Солари
71‎’‎ • Пабло Солари
77‎’‎ • Тео Бонгонда
80‎’‎ • Владислав Саусь
64‎’‎ • Сезар Роналдо
90‎’‎ • Виктор Мелехин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команды провели последний матч на зимних тренировочных сборах. "Спартак" ушел на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков, "Ростов" (21) идет на 11-м месте.
В первом туре после возобновления чемпионата "Спартак" 1 марта на выезде сыграет с "Сочи", "Ростов" днем ранее в гостях встретится с "Краснодаром".
Матч-центр
 
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Амур
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Адмирал
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Спартак Москва
    3
    5
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Шанхайские Драконы
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    США
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Сибирь
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Леванте
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Арсенал
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Парма
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Кремонезе
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Валенсия
    2
    1
Перейти ко всем результатам
