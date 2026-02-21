Рейтинг@Mail.ru
18:28 21.02.2026
Милнер стал рекордсменом по количеству матчей в АПЛ
Джеймс Милнер. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Футболист "Брайтона" Джеймс Милнер стал рекордсменом по числу проведенных матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ).
В субботу полузащитник вышел в стартовом составе "Брайтона" на гостевой матч 27-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда".
На счету Милнера стало 654 матча в лиге. По этому показателю он опередил экс-полузащитника сборной Англии Гарета Барри, выступавшего на клубном уровне за "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Вест Бромвич".
Милнеру 40 лет, он начал взрослую карьеру в 2002 году в составе "Лидса", после играл за "Суиндон", "Ньюкасл", "Астон Виллу", "Манчестер Сити", "Ливерпуль". Милнер стал чемпионом Англии в составе "Манчестер Сити" в сезонах-2011/12 и 2013/14, а затем еще раз выиграл АПЛ с "Ливерпулем" в сезоне-2019/20. Текущий сезон является для Милнера 24-м в АПЛ, он рекордсмен по этому показателю.
Старший тренер тульского Арсенала Игорь Семшов - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Семшов рассказал, как относится к многомиллионным тратам "Зенита"
21 февраля, 18:06
 
ФутболСпортАнглияДжеймс МилнерГарет БарриБрайтон энд Хоув АльбионМанчестер СитиАстон ВиллаАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
