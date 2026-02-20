В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкций в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за высказывание о колонизации Великобритании мигрантами, сообщает Sky News.

По информации источника, представители ассоциации провели с Рэтклиффом разъяснительную беседу и напомнили ему об обязанностях, связанных с его участием в английском футболе, а также о необходимости учитывать этот статус при общении со СМИ. При этом никаких дальнейших мер со стороны руководящего органа в связи с его высказываниями принято не будет.

Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.