https://ria.ru/20260220/retkliff-2075883276.html
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкций в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за высказывание о колонизации Великобритании РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T21:18:00+03:00
2026-02-20T21:18:00+03:00
2026-02-20T21:18:00+03:00
футбол
английская премьер-лига (апл)
спорт
кир стармер
манчестер юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975261568_0:265:1080:873_1920x0_80_0_0_30cf984afc2605a47ae2c6ee6100d6c8.jpg
https://ria.ru/20260212/klub-2074025945.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975261568_0:164:1080:974_1920x0_80_0_0_91d5294a07d9911f4704825a7e876ce1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
английская премьер-лига (апл), спорт, кир стармер, манчестер юнайтед
Футбол, Английская премьер-лига (АПЛ), Спорт, Кир Стармер, Манчестер Юнайтед
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
Sky News: в Англии не накажут совладельца "МЮ" Рэтклиффа за слова о мигрантах
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкций в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за высказывание о колонизации Великобритании мигрантами, сообщает Sky News.
По информации источника, представители ассоциации провели с Рэтклиффом разъяснительную беседу и напомнили ему об обязанностях, связанных с его участием в английском футболе, а также о необходимости учитывать этот статус при общении со СМИ. При этом никаких дальнейших мер со стороны руководящего органа в связи с его высказываниями принято не будет.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.
Спустя время совладелец "Манчестер Юнайтед" принес извинения за свои слова, а клуб на своем сайте опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что является гостеприимным и соответствует продвинутому стандарту Английской премьер-лиги (АПЛ) по равенству, разнообразию и инклюзивности.