В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
21:18 20.02.2026
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ
Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкций в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за высказывание о колонизации Великобритании
Новости
В Англии не накажут совладельца "МЮ" за слова о мигрантах, пишут СМИ

Sky News: в Англии не накажут совладельца "МЮ" Рэтклиффа за слова о мигрантах

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Футбольная ассоциация Англии не будет применять санкций в отношении совладельца "Манчестер Юнайтед" Джима Рэтклиффа за высказывание о колонизации Великобритании мигрантами, сообщает Sky News.
По информации источника, представители ассоциации провели с Рэтклиффом разъяснительную беседу и напомнили ему об обязанностях, связанных с его участием в английском футболе, а также о необходимости учитывать этот статус при общении со СМИ. При этом никаких дальнейших мер со стороны руководящего органа в связи с его высказываниями принято не будет.
Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.
Спустя время совладелец "Манчестер Юнайтед" принес извинения за свои слова, а клуб на своем сайте опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что является гостеприимным и соответствует продвинутому стандарту Английской премьер-лиги (АПЛ) по равенству, разнообразию и инклюзивности.
Эмблема Манчестер Юнайтед - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
"Манчестер Юнайтед" сделал заявление после высказываний Рэтклиффа
12 февраля, 20:55
 
Футбол
 
