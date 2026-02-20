Неймар рассказал, когда может завершить карьеру

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который выступает в составе бразильского "Сантоса", заявил, что может завершить профессиональную футбольную карьеру в конце 2026 года.