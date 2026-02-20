Неймар рассказал, когда может завершить карьеру

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который выступает в составе бразильского "Сантоса", заявил, что может завершить профессиональную футбольную карьеру в конце 2026 года.
"Этот год очень важен для меня не только с "Сантосом", но и со сборной Бразилии. Впереди чемпионат мира. Для меня это огромный вызов. Я бы хотел отыграть этот сезон на все 100%. Многие люди говорят обо мне что попало, но даже не представляют, что я проживаю. Я вернулся без боли и страха и хорошо проявил себя в последнем матче. Мне все еще нужно немного набрать форму, и я буду прибавлять. Я живу год за годом и не знаю, что будет в будущем. Может сложиться и так, что я завершу карьеру в декабре. Посмотрим, что решит мое сердце. Я живу одним днем", - заявил Неймар в эфире Caze TV.
Неймару 34 года. Он перешел из саудовского "Аль-Хиляля" в "Сантос" в январе 2025 года. Бразилец сыграл в прошлом сезоне 28 матчей и забил 11 мячей. Неймар также играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
7 января, 12:11