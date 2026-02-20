Рейтинг@Mail.ru
Неймар рассказал, когда может завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:54 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/nejmar-2075856847.html
Неймар рассказал, когда может завершить карьеру
Неймар рассказал, когда может завершить карьеру - РИА Новости Спорт, 20.02.2026
Неймар рассказал, когда может завершить карьеру
Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который выступает в составе бразильского "Сантоса", заявил, что может завершить РИА Новости Спорт, 20.02.2026
2026-02-20T18:54:00+03:00
2026-02-20T18:54:00+03:00
футбол
спорт
сан-паулу (город)
бразилия
неймар
барселона
пари сен-жермен (псж)
сантос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995824157_0:36:2048:1188_1920x0_80_0_0_ec310f3bd431e9f5a8b548530e011ff1.jpg
https://ria.ru/20260107/neymar-2066728725.html
сан-паулу (город)
бразилия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995824157_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_d68744e9dda5695741170eeedfef72d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-паулу (город), бразилия, неймар, барселона, пари сен-жермен (псж), сантос
Футбол, Спорт, Сан-Паулу (город), Бразилия, Неймар, Барселона, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Сантос
Неймар рассказал, когда может завершить карьеру

Неймар заявил, что может завершить карьеру в конце 2026 года

© Фото : Страница "Аль-Хиляля" в соцсети XНеймар
Неймар - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : Страница "Аль-Хиляля" в соцсети X
Неймар. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Бывший нападающий испанской "Барселоны" и французского "Пари Сен-Жермен" Неймар, который выступает в составе бразильского "Сантоса", заявил, что может завершить профессиональную футбольную карьеру в конце 2026 года.
В декабре 2025 года Неймар перенес артроскопию после разрыва медиального мениска. В феврале он вернулся на поле и принял участие в матче восьмого тура чемпионата штата Сан-Паулу против команды "Вело Клуб" (6:0), где записал на свой счет результативную передачу.
"Этот год очень важен для меня не только с "Сантосом", но и со сборной Бразилии. Впереди чемпионат мира. Для меня это огромный вызов. Я бы хотел отыграть этот сезон на все 100%. Многие люди говорят обо мне что попало, но даже не представляют, что я проживаю. Я вернулся без боли и страха и хорошо проявил себя в последнем матче. Мне все еще нужно немного набрать форму, и я буду прибавлять. Я живу год за годом и не знаю, что будет в будущем. Может сложиться и так, что я завершу карьеру в декабре. Посмотрим, что решит мое сердце. Я живу одним днем", - заявил Неймар в эфире Caze TV.
Неймару 34 года. Он перешел из саудовского "Аль-Хиляля" в "Сантос" в январе 2025 года. Бразилец сыграл в прошлом сезоне 28 матчей и забил 11 мячей. Неймар также играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год, а затем перешел в "Пари Сен-Жермен" за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
Бразильский футболист Неймар - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Неймар продлил контракт с "Сантосом" до конца 2026 года
7 января, 12:11
 
ФутболСпортСан-Паулу (город)БразилияНеймарБарселонаПари Сен-Жермен (ПСЖ)Сантос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Адмирал
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Амур
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Северсталь
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Шанхайские Драконы
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Нефтехимик
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Финляндия
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    США
    Словакия
    6
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала