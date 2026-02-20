Канадские хоккеисты впервые с 2014 года вышли в финал Олимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.
Olympic Games Final Stage
20 февраля 2026 • начало в 18:40
Завершен
34:20 • Сэм Райнхарт
(Кэйл Макар, Коннор Макдэвид)
50:34 • Ши Теодор
59:24 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
16:55 • Микко Рантанен
23:26 • Эрик Хаула
Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). В составе канадской сборной шайбы забросили Сэм Райнхарт (35-я минута), Ши Теодор (51) и Натан Маккиннон (60). У финнов отличились Микко Рантанен (17) и Эрик Хаула (24).
Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи и довел число набранных очков на Олимпиаде до 13 (2 гола + 11 передач). Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" стал рекордсменом по этому показателю в рамках одних Игр среди представителей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.
В финале канадцы в воскресенье сыграют с победителем матча между сборными США и Словакии, который пройдет позднее в пятницу.
