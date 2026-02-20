Канадские хоккеисты впервые с 2014 года вышли в финал Олимпиады

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Финляндии в полуфинале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии.

Сборная Канады впервые с 2014 года пробилась в финал олимпийского турнира. Тогда на Играх в Сочи канадцы в решающем матче победили сборную Швеции и завоевали золотые медали. Финны выигрывали Олимпиаду в 2022 году.