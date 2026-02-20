Рейтинг@Mail.ru
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
21:35 20.02.2026 (обновлено: 21:36 20.02.2026)
Сыграли за Кросби и добили чемпионов: Канада — в финале Олимпиады!
Хоккей на Олимпиаде-2026: таблица и расписание матчей плей-офф
Сыграли за Кросби и добили чемпионов: Канада — в финале Олимпиады!
Сборная Канады стала первым финалистом хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. "Кленовые листья", потерявшие Сидни Кросби, с трудом переиграли...
хоккей
зимние олимпийские игры 2026
национальная хоккейная лига (нхл)
канада
финляндия
сидни кросби
коннор макдэвид
микко рантанен
Сыграли за Кросби и добили чемпионов: Канада — в финале Олимпиады!

Сборная Канады обыграла финнов и вышла в финал хоккейного турнира на Олимпиаде

Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Сборная Канады стала первым финалистом хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии. "Кленовые листья", потерявшие Сидни Кросби, с трудом переиграли победителей предыдущих Игр финнов.

За медали бьются лучшие. Почти

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Италии достиг решающего отрезка. В Милане стартовал так называемый медальный раунд: этап, где определяются участники финала первенства и соперники за бронзовые награды. Каждый из матчей минувшего четвертьфинала получился ярким, результативным и, если оценивать именно ход встреч, с намеком на сенсацию. Но в плане результатов сюрпризов не произошло — в полуфинале оказались все четыре сильнейшие команды турнира: победители групп сборные Канады, Словакии и США, а также финны, выступившие лучше всех среди занявших вторые места.
Хоккеист сборной США Куинн Хьюз празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На Олимпиаде без сенсаций: звезды КХЛ сразятся с Америкой
19 февраля, 02:05
При этом хоккейный турнир на Олимпиаде-2026 все еще нельзя назвать первенством среди лучших игроков мира ввиду отсутствия сборной России. Если Игры в Пхенчхане и Пекине любители принизить успехи россиян, завоевавших золото и серебро соответственно, называли те соревнования неполноценными, то по тому же принципу неполноценным является и турнир в Милане.

Канада в ужасе — их легенду сломали

Национальная хоккейная лига много и долго думала насчет возвращения своих игроков на Олимпиаду. Последний раз представители НХЛ бились на Играх в 2014 году в Сочи, после чего пропустили два олимпийских турнира. Не без доли сомнения, но в Милан НХЛ все же приехала. Впрочем, клубы лиги, возможно, уже жалеют об этом решении. Еще в ходе группового этапа в матче против канадцев тяжелую травму получил звездный форвард команды Швейцарии и ныне одноклубник Артемия Панарина в "Лос-Анджелес Кингз" Кевин Фиала, которого с площадки смогли унести только на носилках. Уже со стартом плей-офф в лазарет отправился Сидни Кросби.
© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби на Олимпиаде-2026
Легенда НХЛ, самый звездный ветеран Олимпиады-2026, капитан сборной Канады и главный соперник Александра Овечкина за всю их совместную карьеру в сильнейшей лиге мира получил болезненное повреждение в четвертьфинальном матче против Чехии в результате столкновения с Радко Гудасом. В ходе одной смены в начале второго периода чешский защитник применил два силовых приема против Кросби, после которых тот травмировал ногу и, сильно хромая, покинул площадку. Уйдя в раздевалку, 38-летний канадец досрочно завершил матч.
«
"Я лишь пытался закрыть красную линию. Я играю жестко, но все играют в такой манере. Не знаю, что произошло в той ситуации. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Никто не хочет, чтобы игроки получали травмы. Особенно на таких турнирах", — прокомментировал инцидент Гудас.
Главный тренер сборной Канады Джон Купер, оценивая состояние Кросби, постарался быть оптимистичным и не исключил участия звездного форварда в следующих стадиях олимпийского турнира. Сам Сид даже принял участие в тренировке на льду, но только в закрытой. В заявку на полуфинальный матч против Финляндии лидер команды "Кленовых листьев" в итоге не вошел. В связи с требованиями регламента капитанская нашивка была передана другому игроку. Им ожидаемо стал Коннор Макдэвид — лучший, по мнению большинства, игрока в мире прямо сейчас и лидер бомбарского зачета турнира на Играх-2026 (11 очков в четырех предыдущих матчах).
«
"Сидни Кросби — это Сидни Кросби. Он оказывает на нас огромное влияние, несмотря ни на что. Будь он в составе или вне его, он все равно наш лидер. Это то, что Сид умеет", — высказался Макдэвид.
© REUTERS / Mike SegarХоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026

Победный камбэк Канады

Как и в предыдущих матчах, тренерский штаб Джона Купера начал игру с ударным звеном Маклин Селебрини - Коннор Макдэвид - Том Уилсон, а вместо Кросби центром третьей тройки назначил Ника Сузуки. Сэм Беннетт же, который ранее был номинальным 13-м форвардом, "зацентрил" четвертое звено. Финская команда под руководством Антти Пеннанена, пробившаяся в полуфинал благодаря камбэку с 0:2 и победе в овертайме в игре со швейцарцами, ответила главным звеном Арттури Лехконен - Себастьян Ахо - Микко Рантанен. И именно оно первым отметилось эффектным действием.
Канадцы, судя по началу игры против финнов, не сделали никаких выводов по провальному не по результату, а по содержанию матчу с чехами. При попытке разыграть хоть какую-нибудь позиционную атаку "кленовые" очень легко теряли шайбу, застревая в финских редутах, сооруженных в средней зоне. Пытаясь же закрепиться в чужой зоне путем типичного для североамериканцев вброса шайбы на дальний борт, подопечные Купера все так же легко теряли шайбу и проигрывали борьбу, к которой финны были очень хорошо готовы. На таком стиле выросло не одно финское поколение, поэтому дружину Пеннанена было сложно чем-то удивить.
Финны по ходу всего первого периода чувствовали себя очень комфортно и угрожали чужим воротам намного чаще. Канадцы же вредили сами себе. Особенно отличился Беннетт. В одном из эпизодов обладатель Кубка Стэнли в составе "Флориды Пантерз" в попытке надавить на вратаря сборной Финляндии Юусе Сароса устроил потасовку: после броска из слота, по итогам которого Сарос легко поймал шайбу в ловушку, Беннетт покатил на вратаря и попутно сильно толкнул в него финского защитника, после чего возникла стычка. По иронии судьбы участие в ней приняли со стороны Канады одни из главных хулиганов и самых ненавидимых игроков НХЛ Сэм Райнхарт и Брэд Маршанд.
Судьи же в итоге отправили Беннетта на скамейку штрафников. Ее канадский форвард покинул спустя всего лишь три секунды. Едва Ахо выиграл вбрасывания в левом круге вбрасывания, как Рантанен классный бросков в дальний угол реализовал большинство и открыл счет в матче.
© REUTERS / Alessandro GarofaloХоккеисты сборной Финляндии празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Финляндии празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Alessandro Garofalo
Хоккеисты сборной Финляндии празднуют гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Как и в игре с Чехией, канадцы заметно прибавили во втором периоде и устроили шквал бросков по чужим воротам. Для наглядности — по итогам второй 20-минутки "кленовые" перебросали финнов со счетом 14:3. Правда, в главном — то есть в результативности — подопечные Купера своих соперников за этот отрезок так и не переиграли. Напротив, сборная Канады успела еще раз оконфузиться.
При розыгрыше своего первого большинства канадцы умудрились пропустить. Сэм Райнхарт ошибся при передаче от правого борта на синюю линию, где находились Кейл Макар и Нэтан Маккиннон. Ни тот ни другой не смогли принять шайбу, в чем оперативно сориентровался Эрик Хаула. Финский нападающий сыграл на перехвате и быстро убежал один на один с Джорданом Биннингтоном, технично переиграв канадского вратаря с близкого расстояния.
© REUTERS / David W CernyХоккеист сборной Финляндии Эрик Хаула забивает гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной Финляндии Эрик Хаула забивает гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеист сборной Финляндии Эрик Хаула забивает гол в матче против Канады на Олимпиаде-2026
Канада, получив смачную пощечину, продолжила наседать на ворота Сароса. Поразить их удалось лишь при очередном большинстве в формате "5 на 4". Коннор Макдэвид, не найдя продолжения атаки у ворот, отпасовал на синюю линию, откуда Кейл Макар исполнил мощный кистевой бросок. Этот бросок фактически принял на себя Сэм Райнхарт: канадский форвард выиграл позицию на пятаке и, не глядя, подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. У Сароса не было ни шанса выручить свою команду.
Этот гол стал особенным. Отметившись голевой передачей, Макдэвид достиг отметки в 12 очков (2 гола и 10 передач), набранных на Олимпиаде-2026. Канадский звездный форвард стал первым хоккеистом в истории, кому удалось в рамках одного турнира на Играх, участие в которых приняли представители НХЛ, набрать 12 результативных баллов. Предыдущий рекорд олимпийских турниров с участием игроков НХЛ принадлежал финнам Теему Селянне и Саку Койву, которые набрали по 11 очков на Олимпиаде 2006 года в Турине. Символично, что новый рекорд установлен именно в Италии.
© REUTERS / David W CernyХоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
В третьем периоде канадцы, нащупав слабые места у финской команды, продолжили действовать в том же стиле, постоянно нагружая Сароса. Вратарь финнов вынужденно был самым активным игроком своей команды, но в важнейший момент не сдюжил и он.
Чуть менее чем за 10 минут до конца основного времени глкипер сборной Финляндии не справился с прямым броском с правого края в исполнении Ши Теодора, который стал первым, кто составил компанию Кейлу Макару среди защитников канадской команды. Другие защитники "кленовых" активностью в атаке на протяжении всего матча не блистали. Сарос же, пропустив, указывал судьям на то, что за мгновение до гола на него завалился Маршанд. Однако тренерский штаб Пеннанена не стал рисковать и не взял челлендж на предмет помехи вратарю, понимая, что Маршанд упал на Сароса не сам, а после толчка со стороны финского защитника.
Чем ближе была сирена об окончании основного времени матча, тем жарче было у финских ворот. За две с небольшим минуты до конца Сарос исполнил эффектный сейв после опасного броска Маккиннона, которого Селебрини хитрой передачей вывел на пятак: финский вратарь отбил шайбу сначала блином, а затем черенком клюшки. Первым на подборе, впрочем, снова оказался Маккиннон, которому клюшкой по лицу попал Нико Миккола. Удар финна не был сильным, но канадец всем видом изобразил причиненную ему боль и несколько ее даже преукрасил. Судьи отреагировали и оставили финскую команду в меньшинстве. Его подопечные Пеннанена практически отстояли, но за секунду до выхода Микколы на лед все тот же Маккиннон все-таки "прошил" Сароса броском из левого круга вбрасывания.
© REUTERS / David W CernyХоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / David W Cerny
Хоккеисты сборной Канады празднуют гол в матче против Финляндии на Олимпиаде-2026
Тренерский штаб финской сборной на это раз рискнул и попытался добиться отмены гола, указав на офсайд в ходе атаки канадцев, но арбитры, пересмотрев повтор, нарушения правил входа в зону не зафиксировали и оставили взятие ворот в силе. Уже при игре "5 на 5" с пустыми воротами финны добиться чуда и отыграться за оставшиеся 30 секунд матча не смогли. 3:2 — Канада оформила победный камбэк и впервые с 2014 года попала в финал Игр. Финны же, оставившие Россию без золота в Пекине-2022, в этот раз поборются только за бронзу.
 
