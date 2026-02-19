Рейтинг@Mail.ru
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:54 19.02.2026 (обновлено: 03:00 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075358727.html
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира
Стали известны все сборные, которые примут участие в полуфинальных матчах мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T01:54:00+03:00
2026-02-19T03:00:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
канада
финляндия
сша
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075357312_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a927c16a462f655c2a943c1ec194a5b.jpg
https://ria.ru/20260218/khokkey-2075322158.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075357312_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_35e20dede849fa05f403735aa7e0d927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, канада, финляндия, сша, словакия
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Канада, Финляндия, США, Словакия
Определились полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира

Стали известны полуфинальные пары олимпийского мужского хоккейного турнира

© REUTERS / Marton MonusХоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026
Хоккеист сборной США Дилан Ларкин празднует гол в матче против Швеции на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Marton Monus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Стали известны все сборные, которые примут участие в полуфинальных матчах мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
В первом полуфинальном матче канадцы 20 февраля сыграют против финнов, а другой финалист определится позднее в этот же день по итогам встречи между сборными США и Словакии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Хоккеист сборной Канады Митч Марнер празднут гол в матче с Чехией на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Канада чудом избежала позора! Хваленых звезд едва не вынесли с Олимпиады
18 февраля, 21:45
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026КанадаФинляндияСШАСловакия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Ак Барс
    2
    4
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    К. Хачанов
    666
    743
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Сочи
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Фенербахче
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    ПАОК
    Сельта
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Штутгарт
    1
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала