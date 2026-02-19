Рейтинг@Mail.ru
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
14:28 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/italija-2075485255.html
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев
Италия не будет делать исключений для предоставления виз сопровождающим российских паралимпийцев, заявил РИА Новости источник в МИД страны. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T14:28:00+03:00
2026-02-19T14:28:00+03:00
в мире
италия
киев
сеул
антонио таяни
паралимпийский комитет россии (пкр)
министерство молодежи и спорта украины
паралимпийские игры
италия
киев
сеул
в мире, италия, киев, сеул, антонио таяни, паралимпийский комитет россии (пкр), министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
В мире, Италия, Киев, Сеул, Антонио Таяни, Паралимпийский комитет России (ПКР), Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев

Италия не будет делать исключений для виз сопровождающих паралимпийцев из России

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Италия не будет делать исключений для предоставления виз сопровождающим российских паралимпийцев, заявил РИА Новости источник в МИД страны.
"Исключений для виз сопровождающих не будет. Существуют обычные ограничения для сопровождающих", - сказал собеседник агентства. Отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что речь не идет ни о запрете, ни об облегченном режиме выдачи виз.
В четверг газета Repubblica сообщила, что глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни после протестов Киева предложил избегать выдачи виз сопровождающим российских спортсменов на предстоящей Паралимпиаде.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены IPC проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
"Скучает по России": норвежец и русский обнялись на Олимпиаде в Италии
В миреИталияКиевСеулАнтонио ТаяниПаралимпийский комитет России (ПКР)Министерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
