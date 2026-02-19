Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У "Лады" отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).

Ассистировавшие Граовацу Алекс Коттон (0 голов + 6 передач) и Андрей Чивилев (1+4) продлили свои результативные серии в КХЛ до пяти и четырех матчей соответственно.

Савчук набрал 40-е результативное очко и забросил 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса.

"Ак Барс", набрав 79 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 41 баллом располагается на десятом месте на Западе.