https://ria.ru/20260219/ak-bars-2075614363.html
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-19T20:58:00+03:00
2026-02-19T20:58:00+03:00
2026-02-19T21:00:00+03:00
хоккей
дмитрий яшкин
александр барабанов
тайлер граовац
ак барс
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075614943_199:4:2736:1431_1920x0_80_0_0_62bd346442e15575e87d116f3d9e7bc4.jpg
https://ria.ru/20260219/khokkey-2075359579.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075614943_271:0:3000:2047_1920x0_80_0_0_f3271bace38dc52e7fab08d9cebed7da.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий яшкин, александр барабанов, тайлер граовац, ак барс, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Тайлер Граовац, Ак Барс, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У "Лады" отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).
19 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
12:17 •
Дмитрий Яшкин
(
Михаил Фисенко
,
Альберт Яруллин
)
Смотреть все голы
Ассистировавшие Граовацу Алекс Коттон (0 голов + 6 передач) и Андрей Чивилев (1+4) продлили свои результативные серии в КХЛ до пяти и четырех матчей соответственно.
Савчук набрал 40-е результативное очко и забросил 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса.
"Ак Барс", набрав 79 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 41 баллом располагается на десятом месте на Западе.
В следующем матче "Ак Барс" 21 февраля сыграет в гостях с минским "Динамо", а "Лада" двумя днями позднее на выезде встретится с челябинским "Трактором".