Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ
Хоккей
Хоккей
 
20:58 19.02.2026 (обновлено: 21:00 19.02.2026)
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.02.2026
хоккей
дмитрий яшкин
александр барабанов
тайлер граовац
ак барс
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
дмитрий яшкин, александр барабанов, тайлер граовац, ак барс, лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов, Тайлер Граовац, Ак Барс, Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

Дубль Тодда помог "Ак Барсу" обыграть "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" одержал победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (13-я минута), Нэйтан Тодд (25, 58) и Александр Барабанов (60). У "Лады" отличились Тайлер Граовац (6) и Райли Савчук (29).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 февраля 2026 • начало в 18:00
Завершен
Лада
2 : 4
Ак Барс
06:43 • Тайлер Граовац
(Алекс Коттон, Андрей Чивилев)
08:31 • Riley Sawchuk
12:17 • Дмитрий Яшкин
(Михаил Фисенко, Альберт Яруллин)
04:37 • Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Igor Bardin)
17:48 • Нэйтан Тодд
(Никита Лямкин, Михаил Фисенко)
19:22 • Александр Барабанов
Ассистировавшие Граовацу Алекс Коттон (0 голов + 6 передач) и Андрей Чивилев (1+4) продлили свои результативные серии в КХЛ до пяти и четырех матчей соответственно.
Савчук набрал 40-е результативное очко и забросил 20-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате КХЛ. Он повторил клубный бомбардирский рекорд Никиты Филатова и клубный снайперский рекорд Троя Джозефса.
"Ак Барс", набрав 79 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада" с 41 баллом располагается на десятом месте на Западе.
В следующем матче "Ак Барс" 21 февраля сыграет в гостях с минским "Динамо", а "Лада" двумя днями позднее на выезде встретится с челябинским "Трактором".
 
Хоккей Дмитрий Яшкин Александр Барабанов Тайлер Граовац Ак Барс Лада КХЛ 2025-2026
 
