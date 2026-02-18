Вяльбе рассказала, кто предложил провести чемпионат России на Сахалине

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости, Сергей Смышляев. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила журналистам, что идея провести чемпионат России по лыжным гонкам на Сахалине принадлежит ей.
Ранее стало известно, что чемпионат впервые пройдет в Южно-Сахалинске на трассах лыжно-биатлонного комплекса "Триумф" с 25 февраля по 8 марта. Среди участников будут чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Александр Большунов, Вероника Степанова, Татьяна Сорина и другие.
"Идея проводить чемпионат России на Сахалине была вообще моя. Особо ни с кем не советовалась. Давно знаю регион, с детства. Центр "Триумф" должен развиваться. Страна большая, спортсмены должны быть готовы к разным часовым поясам, к сложным трассам. Олимпийский чемпион Сергей Устюгов даже сказал летом, опробовав на лыжероллерах эту трассу, что раздумывал, ехать ли на зимний чемпионат России, настолько сложная трасса. Раньше говорили, что самая сложная трасса в Малиновке. Но не надо ничего бояться. Уверена, что спортсмены влюбятся в регион и еще поблагодарят меня. Хотя несколько спортсменов из сборной уже высказывали недовольство из-за того, что придется ехать так далеко", - сказала Вяльбе.
"Спортсменов будет не сильно меньше, чем обычно на чемпионате России. Может, на 10-15 человек, но это не так критично. Наша армия олимпийских чемпионов, чемпионов и призеров чемпионатов мира – обязательно примут участие. Все сборники, кроме двух спортсменов, которые находятся на Олимпийских играх, Коростелева и Непряевой, будут участвовать в чемпионате страны. Может быть, не все гонки, но все же. Уверена, что все лидеры сезона будут бороться между собой. Будет жарко", - добавила глава ФЛГР.