Звезды КХЛ и Канада узнали соперников на Олимпиаде: все расклады плей-офф

Мужской хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх в Италии вышел на решающий отрезок. Все расклады плей-офф — в материале РИА Новости Спорт.

Заменили Россию и опозорились

По завершении группового этапа мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх в Италии напрямую в четвертьфинал попали сборные Канады, Словакии и США, а также Финляндия в качестве лучшей команды среди занявших вторые места в группах. Остальные участники первенства сошлись в квалификационном раунде.

Первыми путевку в решающий розыгрыш плей-офф олимпийского хоккейного турнира разыграли между собой команды Германии и Франции. Немцы, чья хоккейная индустрия добилась заметного развития за последние лет десять, на Играх в Италии выглядят не лучшим образом. В группе C они при наличии в составе таких звезд, как Леон Драйзайтль, Тим Штюцле, Джей Джей Петерка и Мориц Зайдер, умудрились проиграть сборной Латвии (3:4) и без шансов уступили одним из фаворитов турнира команде США (1:5). Однако это никак не помешало подопечным Харольда Крайса оказаться на второй строчке в турнирной таблице своей группы и с огромным запасом переиграть французов в квалификационном раунде.

Даже при всех проблемах немецкой сборной абсолютно никто не ожидал сенсации в их противостоянии с Францией. Ее и не случилось: уже по итогам первого периода они вели в счете 3:0. В середине матча немцы с Филиппом Грубауэром пропустили очередной курьезный гол на этой Олимпиаде, но все равно довели дело до уверенной победы. В третьем периоде "бундестим" организовала еще два гола, Драйзайтль за всю игру набрал 3 очка (1 гол и 2 передачи), а немцы, победив с итоговым счетом 5:1, прошли в четвертьфинал.

© REUTERS / Mike Segar Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Хоккеист сборной Германии Леон Драйзайтль на Олимпиаде-2026

В плей-офф Германия встретится с командой Словакии, за которую выступают звезды Континентальной хоккейной лиги: защитник Мартин Гернат ("Локомотив"), нападающий Адам Ружичка ("Спартак") и форвард Адам Лишка ("Северсталь"). Словаки выиграли группу B, одержав две победы в трех матчах, в которых Гернат, Ружичка и Лишка суммарно на троих набрали 9 очков (3+6).

Что касается Франции, то команда, которая попала на Олимпиаду не по спортивному принципу, а лишь в связи с политически мотивированным решением возглавляемой французом Люком Тардифом Международной федерации хоккея (IIHF) не допустить сборную России до участия в Играх, оказалась худшей на турнире по итогам группового и квалификационного раундов. Французы в четырех матчах пропустили суммарно 25 шайб — больше, чем кто-либо из участников первенства. По разнице заброшенных и пропущенных шайб (-19) французская команда также стала худшей на данном этапе. Венцом их провала стало унизительное решение Федерации хоккея Франции отстранить своего же игрока — Пьера Кринона, накануне подравшегося с канадским форвардом одноклубником Александра Овечкина по "Вашингтон Кэпиталз" Томом Уилсоном.

Действующие чемпионы ждут обидчиков хозяев Олимпиады

В параллельном матче на льду "Ро Арены" на Олимпиаде "отстрелялись" хоккеисты Италии. Они приняли участие в хоккейном турнире как хозяева Игр. Их итоговый результат ожидаемо оказался неудачным — четыре поражения в четырех матчах с учетом квалификационного раунда. В своей заключительной игре на турнире итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:3). Уже к середине первого периода Филипп Курашев и Роман Йоси забросили по шайбе, реализовавший большинство в начале третьей 20-минутки Нико Хишир установил окончательный счет на табло.

В четвертьфинале швейцарцы встретятся с командой Финляндии. На этой стадии обе сборные играли друг с другом и на прошлой Олимпиаде, и тот матч в Пекине завершился уверенной победой финнов (5:1), которые впоследствии и вовсе дошли до олимпийского золота. Примечательно, что возглавлявший тогда сборную Финляндии Юкка Ялонен на Играх-2026 уже в статусе главного тренера команды Италии уступил и сборной своей родной страны (0:11), и швейцарцам (0:3).

Легкий путь для Канады?

"Выложимся на полную, чтобы победить. А затем будем веселиться", — заявил звезда и лидер сборной Чехии Давид Пастрняк перед матчем квалификационного раунда, в котором его команда встретилась с датчанами. В этом противостоянии чехи имели преимущество лишь на бумаге. На деле же они едва не стали участниками сенсации, которая могла обернуться не в их пользу.

Датчане предстали перед Чехией мощной и дисциплинированной командой с хорошим вратарем. Известный голкипер Фредерик Андерсен (по совместительству коллега Петра Кочеткова и одноклубник Андрея Свечникова и Александра Никишина) провел отличный матч и совершил ряд убедительных спасений, благодаря чему его команда до последнего имела шансы на успех. Интересно, что первый и третий периоды датчане с чехами провели без заброшенных шайб — все голы пришлись на вторую 20-минутку.

Счет открыла чешская сборная усилиями Мартина Нечаса, реализовавшего большинство, но уже через несколько минут статус-кво восстановил Александер Труэ. Вскоре после этого по шайбе в течение минуты забросили Давид Кемпф и обладатель Кубка Гагарина в составе петербургского СКА Роман Червенка, а датчане ответили на это голом Ника Олесена. В третьем периоде датская сборная осадила ворота чехов и была очень близка, чтобы добраться до сенсации, но Лукаш Достал сохранил победу для своей сборной. 3:2 — датчане завершили свое выступление на Играх, а чехи в четвертьфинале попали на Канаду. С командой "Кленовых листьев" чешская сборная уже встречалась в групповом этапе и проиграла с крупным счетом 0:5. Канадцы на Играх в Италии в принципе забрасывают минимум по пять шайб за матч. Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Нэтан Маккиннон, Маклин Селебрини и другие уже готовятся набрать новую порцию результативных баллов?

© REUTERS / Mike Segar Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Хоккеист сборной Канады Сидни Кросби (по центру) на Олимпиаде-2026

Друга Знарка и чемпиона Пхенчхана-2018 выбили с Игр

Сборная Латвии под руководством хорошо знакомого российским болельщикам Харийса Витолиньша — близкого товарища Олега Знарка и члена его тренерского штаба, с которым Россия выиграла Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, — за последние годы зарекомендовала себя как команда, игра против которой ни одному из соперников не покажется легкой прогулкой. На Играх-2022 в Пекине латвийцы проиграли все четыре матча, но спустя год добились лучшего результата в своей истории, выиграв бронзу чемпионата мира.

На Олимпиаде в Италии подопечные Витолиньша в рамках группового этапа слегка закусились с американцами, но все же проиграли со счетом 1:5, одолели немцев (4:3) и неожиданно легко отдали матч датчанам (2:4). В квалификационном раунде латвийская сборная вышла на шведов, которые на Играх-2026 действуют с заметным запасом. Это "Тре Крунур" продемонстрировали в матче за выход в четвертьфинал турнира.

На решающую игру штаб Витолиньша сделал выбор в пользу Элвиса Мерзликина, несмотря на, что предыдущие два матча Латвия провела с MVP чемпионата мира — 2023 Артуром Шиловым в воротах. Если в дебюте встречи латвийцы выглядели чуть интереснее шведов, то спустя десять минут со старта игры команда Сэма Халлама взвинтила темп и сразу же добилась желаемого, в течение 40 секунд организовав два гола. Сперва Йоэль Эрикссон Эк мощным броском нашел конек Адриана Кемпе на дальней штанге, а следом капитан шведской сборной Габриэль Ландеског здорово сориентировался на пятаке и переиграл Мерзликина.

© REUTERS / David W Cerny Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш на Олимпиаде-2026 © REUTERS / David W Cerny Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш на Олимпиаде-2026

К середине матча шведы благодаря усилиям Филипа Форсберга, оформившего чересчур легкий гол, довели счет до 3:0. В этот момент показалось, что латвийцы откровенно сдались и оставили попытки побороться за продолжение борьбы в олимпийском турнире, но очень скоро Эдуард Тралмакс, быстрее всех сыгравший на добивании с пятака после сейва Якоба Маркстрема, вернул интригу. Латвийская команда прибавила в нападении и даже попытала счастье при игре в большинстве, но безуспешно.

В решающем же периоде шведы разрядили обстановку и закрыли все вопросы. Сперва при быстрой атаке сходу три в два Мика Зибанежад и Лукас Рэймонд устроили перепасовку с выводом Зибанежада на пустой угол, а под занавес встречи "Тре Крунур" на исходе большинства поймали латвийцев на позиционной ошибке, в результате которой Вильям Нюландер оказался один перед воротами и, очень технично уложив Мерзликина, не менее эффектно отправил шайбу в сетку. 5:1 — Швеция добыла уверенную победу и стала соперником сборной США в четвертьфинале, а Латвия завершила свое выступление в олимпийском турнире.

© REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Швеция - Латвия на Олимпиаде-2026 © REUTERS / Mike Segar Эпизод матча Швеция - Латвия на Олимпиаде-2026

Все пары четвертьфинала на Олимпиаде-2026: