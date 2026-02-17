Рейтинг@Mail.ru
Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
11:03 17.02.2026
Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ
Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп планирует совершить короткий визит в Милан на финальный матч мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр, если в него... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
в мире, дональд трамп, марко рубио, марко рубен, спорт
Хоккей, В мире, Дональд Трамп, Марко Рубио, Марко Рубен, Спорт
Трамп может посетить финал хоккейного турнира в Милане, пишут СМИ

Corriere della Sera: Трамп планирует посетить финал хоккейного турнира в Милане

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует совершить короткий визит в Милан на финальный матч мужского хоккейного турнира зимних Олимпийских игр, если в него пробьется сборная Соединенных Штатов, пишет во вторник газета Corriere della Sera.
Предполагается, что поездка не будет включать официальных встреч, обедов, протокольных мероприятий и длительного пребывания в городе.
ХоккейВ миреДональд ТрампМарко РубиоМарко РубенСпорт
 
