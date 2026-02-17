https://ria.ru/20260217/olimpiakos-2074891378.html
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед
Владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Евангелос Маринакис пообещал выплатить своим игрокам крупные призовые за пять побед подряд в чемпионате Греции, сообщает РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Sport24: владелец "Олимпиакоса" пообещал выплатить игрокам €1 млн за пять побед