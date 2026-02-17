Рейтинг@Mail.ru
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
10:52 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/olimpiakos-2074891378.html
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед
Владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Евангелос Маринакис пообещал выплатить своим игрокам крупные призовые за пять побед подряд в чемпионате Греции, сообщает РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T10:52:00+03:00
2026-02-17T10:52:00+03:00
футбол
спорт
греция
олимпиакос (пирей)
байер 04
лига чемпионов уефа
аек (афины)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040291089_0:227:2867:1840_1920x0_80_0_0_060f1b729172c49a510096a8f62a242f.jpg
https://ria.ru/20260217/futbol-2074855283.html
греция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040291089_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9448c6060e23d481172cf7aaff1d038f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, греция, олимпиакос (пирей), байер 04, лига чемпионов уефа, аек (афины)
Футбол, Спорт, Греция, Олимпиакос (Пирей), Байер 04, Лига чемпионов УЕФА, АЕК (Афины)
Владелец "Олимпиакоса" пообещал игрокам крупные призовые за пять побед

Sport24: владелец "Олимпиакоса" пообещал выплатить игрокам €1 млн за пять побед

© Richard Sellers/AllstarВладелец английского футбольного клуба "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис
Владелец английского футбольного клуба Ноттингем Форест Евангелос Маринакис - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Richard Sellers/Allstar
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Владелец футбольного клуба "Олимпиакос" Евангелос Маринакис пообещал выплатить своим игрокам крупные призовые за пять побед подряд в чемпионате Греции, сообщает портал sport24.gr.
В ближайших матчах Суперлиги команда сыграет против "Панетоликоса", "Пансерраикоса", ПАОКа, ОФИ и "Ларисы". По данным СМИ, размер призовых составит 1 миллион евро.
Также отмечается, что владелец заявил о специальном бонусе за победу над леверкузенским "Байером" в матчах раунда Лиги чемпионов и выход в 1/8 финала турнира. Призовые могут стать самым крупным бонусом, который когда-либо выплачивался греческой команде.
"Олимпиакос" с 47 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Греции, уступая лидирующему АЕКу (49).
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря
Вчера, 08:24
 
ФутболСпортГрецияОлимпиакос (Пирей)Байер 04Лига чемпионов 2025-2026АЕК (Афины)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала