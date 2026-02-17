Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора "Ювентуса" дисквалифицировали за угрозы судье - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
17:21 17.02.2026
Гендиректора "Ювентуса" дисквалифицировали за угрозы судье
Гендиректора "Ювентуса" дисквалифицировали за угрозы судье
Гендиректора "Ювентуса" дисквалифицировали за угрозы судье

Комолли и Кьеллини дисквалифицированы за угрозы судье

© REUTERS / Daniele MascoloЗащитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получает красную карточку от судьи Федерико Ла Пенна в матче против миланского "Интера"
Защитник Ювентуса Пьер Калюлю получает красную карточку от судьи Федерико Ла Пенна в матче против миланского Интера - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© REUTERS / Daniele Mascolo
Защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получает красную карточку от судьи Федерико Ла Пенна в матче против миланского "Интера"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Генеральный директор туринского "Ювентуса" Дамьен Комолли и директор по футбольной стратегии клуба Джорджо Кьеллини получили дисквалификации за угрожающее и агрессивное поведение в отношении арбитра Федерико Ла Пенны во время матча против миланского "Интера", сообщается в документе, опубликованном на сайте чемпионата Италии по футболу.
Комолли отстранен от деятельности до 31 марта. Отмечается, что он попытался вступить в физический контакт с арбитром, чему помешали главный тренер "Ювентуса" Лучано Спалетти и сотрудники клуба. Кроме того, директор допустил грубые оскорбления в адрес судьи и продолжил подобное поведение в зоне перед судейской раздевалкой. Кьеллини дисквалифицирован до 27 февраля. В документе указывается, что он в неуважительной форме оспаривал решения главного арбитра и также продолжил спор в служебной зоне, допустив оскорбительные критические высказывания в адрес официальных лиц матча.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
3 : 2
Ювентус
17‎’‎ • Андреа Камбиасо (А)
76‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Федерико Димарко)
90‎’‎ • Петр Зелиньский
(Ян-Аурель Биссек)
26‎’‎ • Андреа Камбиасо
(Уэстон Маккенни)
83‎’‎ • Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча 25-го тура прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. На 42-й минуте арбитр показал вторую желтую карточку и удалил защитника "Ювентуса" Пьера Калюлю за фол на игроке "Интера" Алессандро Бастони. В ходе эпизода футболист хозяев упал на газон, а после начал праздновать удаление соперника.
Этот момент вызвал резкое недовольство у Спалетти, Кьеллини и Комолли. В перерыве они стали участниками эмоционального разговора с судейской бригадой на лестнице, ведущей в подтрибунное помещение. По информации агентства ANSA, после матча арбитр обратился в полицию из-за поступивших угроз физической расправы, а глава судейского корпуса Серии А Джанлука Рокки признал удаление Калюлю ошибочным и указал на симуляцию со стороны Бастони.
