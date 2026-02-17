Рейтинг@Mail.ru
Дубль Исхакова принес "Металлургу" победу над "Барысом" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:50 17.02.2026 (обновлено: 20:17 17.02.2026)
Дубль Исхакова принес "Металлургу" победу над "Барысом" в матче КХЛ
Дубль Исхакова принес "Металлургу" победу над "Барысом" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Дубль Исхакова принес "Металлургу" победу над "Барысом" в матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Металлург Мг"
Хоккей. КХЛ. Металлург Мг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Металлург Мг". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Астане завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). В составе "Металлурга" дубль оформил Руслан Исхаков (7-я, 26-я минуты), еще одну шайбу забросил Дерек Барак (61). У "Барыса" отличились Тайс Томпсон (36) и Райли Уолш (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
17 февраля 2026 • начало в 17:30
Закончен в OT
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
15:17 • Тайс Томпсон
(Майк Веччионе, Рейли Уолш)
14:39 • Рейли Уолш
(Майк Веччионе, Мэйсон Морелли)
06:04 • Руслан Исхаков
(Артем Минулин, Никита Михайлис)
05:06 • Руслан Исхаков
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
00:47 • Дерек Барак
(Александр Смолин)
"Металлург" (89 очков) возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Барыс" (45) идет предпоследним, десятым. Ранее магнитогорский клуб первым обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.
В следующем матче "Металлург" примет хабаровский "Амур" 20 февраля. "Барыс" в этот же день сыграет с "Шанхайскими драконами" на домашнем льду.
В другом матче екатеринбургский "Автомобилист" одержал домашнюю победу над "Сочи" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
