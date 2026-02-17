Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике в шутку заявил, что команда может выйти на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" без голкипера.
Во вторник "ПСЖ" сыграет в гостях с "Монако" в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.
«
"Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против "Монако", - приводит слова Энрике RMC Sport.
Последние четыре матча ворота "ПСЖ" защищал российский вратарь Матвей Сафонов. В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
