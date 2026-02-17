Рейтинг@Mail.ru
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Футбол
 
08:24 17.02.2026
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря
Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике в шутку заявил, что команда может выйти на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Футбол, Спорт
Тренер "ПСЖ" пошутил, что команда может сыграть с "Монако" без вратаря

Тренер "ПСЖ" Энрике: ни один вратарь не хочет играть против "Монако"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике в шутку заявил, что команда может выйти на матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Монако" без голкипера.
Во вторник "ПСЖ" сыграет в гостях с "Монако" в первом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 мск.
"Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против "Монако", - приводит слова Энрике RMC Sport.
Последние четыре матча ворота "ПСЖ" защищал российский вратарь Матвей Сафонов. В составе "Монако" выступает российский полузащитник Александр Головин.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
2 : 3
ПСЖ
01‎’‎ • Фоларин Балогун
(Александр Головин)
18‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41‎’‎ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
