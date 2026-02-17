https://ria.ru/20260217/basketbol-2075021222.html
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты красноярского "Енисея" нанесли поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
баскетбол
спорт
красноярск
григорий мотовилов
енисей
бк автодор
нижний новгород
единая лига втб
красноярск
2026
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Енисея" нанесли поражение "Автодору" в матче Единой лиги ВТБ