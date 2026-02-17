Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
17:20 17.02.2026
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ
красноярск
спорт, красноярск, григорий мотовилов, енисей, бк автодор, нижний новгород, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Красноярск, Григорий Мотовилов, Енисей, БК Автодор, Нижний Новгород, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Енисея" разгромили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Енисея"
Баскетболисты Енисея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© пресс-служба БК "Енисей"
Баскетболисты "Енисея". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Баскетболисты красноярского "Енисея" нанесли поражение саратовскому "Автодору" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла во вторник в Красноярске, завершилась победой хозяев со счетом 85:64 (15:19, 28:18, 21:12, 21:15). Самым результативным игроком матча стал Григорий Мотовилов из "Автодора", набравший 24 очка. У хозяев дабл-даблы оформили Данило Тасич (16 очков и 11 подборов) и Егор Рыжов (12 очков и 11 подборов), также 16 очков в активе Доминика Артиса.
Единая Лига ВТБ
17 февраля 2026 • начало в 15:30
Завершен
Енисей
85 : 64
Автодор
Календарь Турнирная таблица История встреч
Красноярский клуб одержал 11-ю победу в 27 матчах и идет на восьмом месте в таблице, а проигравший пятый матч подряд "Автодор" (5 побед в 28 матчах) располагается на десятой позиции.
В следующем матче "Енисей" 21 февраля примет "Нижний Новгород", "Автодор" в тот же день дома сыграет с казанским УНИКСом.
Баскетбол Спорт Красноярск Григорий Мотовилов Енисей БК Автодор Нижний Новгород Единая Лига ВТБ
 
