"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
02.09.2021
Футбол
 
07:39 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/barselona-2074851767.html
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
"Барселона" на выезде уступила "Жироне" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T07:39:00+03:00
2026-02-17T07:39:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
барселона
жирона
реал мадрид
ламин ямаль
тома лемар
спорт, чемпионат испании по футболу, барселона, жирона, реал мадрид, ламин ямаль, тома лемар
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Барселона, Жирона, Реал Мадрид, Ламин Ямаль, Тома Лемар
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге

"Барселона" проиграла "Жироне" и уступила "Реалу" лидерство в чемпионате Испании

© Социальные сети футбольного клуба "Барселона"Футболист "Барселоны" Пау Кубарси
Футболист Барселоны Пау Кубарси - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Социальные сети футбольного клуба "Барселона"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. "Барселона" на выезде уступила "Жироне" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу.
Чемпионат Испании по футболу
16 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Жирона
2 : 1
Барселона
61‎’‎ • Тома Лемар
(Владислав Ванат)
86‎’‎ • Фран Бельтран
(Хоэль Рока)
59‎’‎ • Пау Кубарси
(Жюль Кунде)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, прошедшая в Жироне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "сине-гранатовых" гол забил Пау Кубарси (59-я минута). У "Жироны" отличились Тома Лемар (61) и Фран Бельтран (86).
На первой компенсированной к первому тайму минуте был назначен пенальти в ворота "Жироны", который не смог реализовать вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. На 90+9-й минуте красную карточку получил полузащитник хозяев Жоэль Рока.
"Барселона" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, в активе "сине-гранатовых" 58 очков. В лидеры лиги вышел мадридский "Реал", набравший 60 баллов. "Жирона" (29) располагается на 12-м месте.
В следующем матче "Барселона" 22 февраля примет "Леванте", "Жирона" днем позднее на выезде сыграет против "Алавеса".
