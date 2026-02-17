https://ria.ru/20260217/barselona-2074851767.html
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
"Барселона" на выезде уступила "Жироне" в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
футбол
спорт
чемпионат испании по футболу
барселона
жирона
реал мадрид
ламин ямаль
тома лемар
спорт, чемпионат испании по футболу, барселона, жирона, реал мадрид, ламин ямаль, тома лемар
Футбол, Спорт, Чемпионат Испании по футболу, Барселона, Жирона, Реал Мадрид, Ламин Ямаль, Тома Лемар
"Барселона" уступила "Реалу" лидерство в Ла Лиге
"Барселона" проиграла "Жироне" и уступила "Реалу" лидерство в чемпионате Испании