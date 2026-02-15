"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл туринский "Ювентус" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Интера" голы забили Франческо Эспозито (76-я минута) и Петр Зелиньский (90), на 17-й минуте защитник гостей Андреа Камбьязо направил мяч в ворота своей команды. У "Ювентуса" отличились Камбьязо (26) и Мануэль Локателли (83).
14 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
17’ • Андреа Камбиасо (А)
76’ • Франческо Пио Эспозито
90’ • Петр Зелиньский
(Ян-Аурель Биссек)
26’ • Андреа Камбиасо
(Уэстон Маккенни)
83’ • Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
На 42-й минуте защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получил вторую желтую карточку и был удален.
"Интер" (61 очко) выиграл шестой матч подряд и возглавляет таблицу Серии А, где "Ювентус" (46) идет пятым.
Лидер Серии А "Интер" разгромно победил и продлил серию побед
8 февраля, 22:06