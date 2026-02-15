Рейтинг@Mail.ru
"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А
Футбол
 
01:00 15.02.2026 (обновлено: 01:09 15.02.2026)
"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А
"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А
Миланский "Интер" обыграл туринский "Ювентус" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, италия, милан, пётр зелиньский, мануэль локателли, лечче, интер, ювентус, серия а (чемпионат италии по футболу)
"Интер" победил "Ювентус" в дерби Италии в рамках Серии А

"Интер" победил "Ювентус" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Миланский "Интер" обыграл туринский "Ювентус" в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась победой хозяев со счетом 3:2. В составе "Интера" голы забили Франческо Эспозито (76-я минута) и Петр Зелиньский (90), на 17-й минуте защитник гостей Андреа Камбьязо направил мяч в ворота своей команды. У "Ювентуса" отличились Камбьязо (26) и Мануэль Локателли (83).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
3 : 2
Ювентус
17‎’‎ • Андреа Камбиасо (А)
76‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
(Федерико Димарко)
90‎’‎ • Петр Зелиньский
(Ян-Аурель Биссек)
26‎’‎ • Андреа Камбиасо
(Уэстон Маккенни)
83‎’‎ • Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
На 42-й минуте защитник "Ювентуса" Пьер Калюлю получил вторую желтую карточку и был удален.
"Интер" (61 очко) выиграл шестой матч подряд и возглавляет таблицу Серии А, где "Ювентус" (46) идет пятым.
В следующем туре "Интер" сыграет с "Лечче" в гостях 21 февраля. "Ювентус" в этот же день примет "Комо".
