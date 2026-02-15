Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Виталий Фридзон, Никола Милутинов, Хавьер Паскуаль и Владимир Титоренко введены в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ во время Матча звезд, который проходит в воскресенье в Москве.