Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 15.02.2026
18:18 15.02.2026
Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ
Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ
Виталий Фридзон, Никола Милутинов, Хавьер Паскуаль и Владимир Титоренко введены в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ во время Матча звезд, который проходит РИА Новости Спорт, 15.02.2026
спорт, москва, виталий фридзон, никола милутинов, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, Виталий Фридзон, Никола Милутинов, Единая Лига ВТБ
Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

Фридзона, Милутинова, Паскуаля и Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Виталий Фридзон, Никола Милутинов, Хавьер Паскуаль и Владимир Титоренко введены в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ во время Матча звезд, который проходит в воскресенье в Москве.
Фридзону 40 лет. В Единой лиге ВТБ защитник выступал за "Химки", московский ЦСКА, краснодарский "Локомотив-Кубань", петербургский "Зенит" и саратовский Автодор. Он является семикратным чемпионом лиги (2011, 2014-2018, 2022), самым ценным игроком "Финала четырех" 2011 года и Матча звезд 2021 года, а также рекордсменом мероприятия по количеству набранных очков за игру (57). Кроме того, Фридзон дважды выигрывал конкурс трехочковых бросков.
С включением в Зал славы Фридзона поздравил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. "Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы. Виталий, ты это заслужил, ты лучший. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Всем болельщикам на арене желаю хорошего Матча звезд. С десятилетним юбилеем. Всех обнимаю", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Единой лиги ВТБ.
Паскуалю 53 года. Испанский специалист работал главным тренером петербургского "Зенита" с 2020 по 2025 год. Под его руководством клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году, а в 2021 и 2025 годах Паскуаль признавался тренером года. Кроме того, он занимает второе место в истории турнира по количеству побед с одной командой - 158.
Милутинову 31 год. Сербский центровой выступал за московский ЦСКА с 2020 по 2023 год и в составе армейцев стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2021 году. В 2023 году он был признан самым ценным игроком регулярного сезона, а в 2022 и 2023 годах становился лучшим подбирающим игроком турнира. Милутинов занимает второе место в истории лиги по количеству дабл-даблов - 32.
Журналист Титоренко введен в Зал славы как один из главных архивариусов статистики и наследия советского баскетбола. Он является соавтором ряда исторических изданий и справочников, включая книгу "Баскетбольный клуб ЦСКА. Люди и легенды" и два тома об истории советского баскетбола, а также инициатором первого Матча звезд советского баскетбола, который состоялся в 1990 году.
