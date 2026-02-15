Фридзона, Милутинова, Паскуаля, Титоренко ввели в Зал славы Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Виталий Фридзон, Никола Милутинов, Хавьер Паскуаль и Владимир Титоренко введены в Зал славы баскетбольной Единой лиги ВТБ во время Матча звезд, который проходит в воскресенье в Москве.
Фридзону 40 лет. В Единой лиге ВТБ защитник выступал за "Химки", московский ЦСКА, краснодарский "Локомотив-Кубань", петербургский "Зенит" и саратовский Автодор. Он является семикратным чемпионом лиги (2011, 2014-2018, 2022), самым ценным игроком "Финала четырех" 2011 года и Матча звезд 2021 года, а также рекордсменом мероприятия по количеству набранных очков за игру (57). Кроме того, Фридзон дважды выигрывал конкурс трехочковых бросков.
С включением в Зал славы Фридзона поздравил капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. "Поздравляю своего лучшего друга Виталия Валерьевича Фридзона с включением в Зал славы. Виталий, ты это заслужил, ты лучший. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Всем болельщикам на арене желаю хорошего Матча звезд. С десятилетним юбилеем. Всех обнимаю", - сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале Единой лиги ВТБ.
Паскуалю 53 года. Испанский специалист работал главным тренером петербургского "Зенита" с 2020 по 2025 год. Под его руководством клуб стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2022 году, а в 2021 и 2025 годах Паскуаль признавался тренером года. Кроме того, он занимает второе место в истории турнира по количеству побед с одной командой - 158.
Милутинову 31 год. Сербский центровой выступал за московский ЦСКА с 2020 по 2023 год и в составе армейцев стал чемпионом Единой лиги ВТБ в 2021 году. В 2023 году он был признан самым ценным игроком регулярного сезона, а в 2022 и 2023 годах становился лучшим подбирающим игроком турнира. Милутинов занимает второе место в истории лиги по количеству дабл-даблов - 32.
Журналист Титоренко введен в Зал славы как один из главных архивариусов статистики и наследия советского баскетбола. Он является соавтором ряда исторических изданий и справочников, включая книгу "Баскетбольный клуб ЦСКА. Люди и легенды" и два тома об истории советского баскетбола, а также инициатором первого Матча звезд советского баскетбола, который состоялся в 1990 году.
Американский баскетболист продлил контракт с ЦСКА
8 февраля, 19:34