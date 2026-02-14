https://ria.ru/20260214/kubok-2074320931.html
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
"Челси" на выезде разгромил "Халл Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:38:00+03:00
2026-02-14T01:38:00+03:00
2026-02-14T01:38:00+03:00
футбол
спорт
англия
педру нету
челси
халл сити
чемпионшип
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20260213/majkl-2074200362.html
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, педру нету, челси, халл сити, чемпионшип
Футбол, Спорт, Англия, Педру Нету, Челси, Халл Сити, Чемпионшип
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
"Челси" обыграл "Халл Сити" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии