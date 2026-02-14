Рейтинг@Mail.ru
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:38 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/kubok-2074320931.html
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии
"Челси" на выезде разгромил "Халл Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T01:38:00+03:00
2026-02-14T01:38:00+03:00
футбол
спорт
англия
педру нету
челси
халл сити
чемпионшип
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_1716a24e008468ac7a5ec7d87b79c7a8.jpg
https://ria.ru/20260213/majkl-2074200362.html
англия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/08/1951601674_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_4164547ea03535c7215500804290dce6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, англия, педру нету, челси, халл сити, чемпионшип
Футбол, Спорт, Англия, Педру Нету, Челси, Халл Сити, Чемпионшип
Хет-трик Педру Нету помог "Челси" выйти в 1/8 финала Кубка Англии

"Челси" обыграл "Халл Сити" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

© Freepik.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Freepik.com
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. "Челси" на выезде разгромил "Халл Сити" в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Халле завершилась со счетом 4:0 в пользу "Челси". В составе победителей хет-трик оформил Педру Нету (40, 51, 71-я минуты), еще один мяч забил Эстевао (59).
Соперник "Челси" по следующей стадии турнира определится по итогам жеребьевки. Команда с 44 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Халл Сити" выступает в Чемпионшипе - втором по силе английском дивизионе, где располагается на четвертом месте с 54 баллами.
Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Каррика признали лучшим тренером января в АПЛ
Вчера, 15:38
 
ФутболСпортАнглияПедру НетуЧелсиХалл СитиЧемпионшип 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала