Фигурное катание
 
12:32 14.02.2026
Траньков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Траньков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде
Траньков оценил выступление Гуменника на Олимпиаде

Траньков назвал успешным выступление Гуменника на Олимпиаде

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил РИА Новости, что считает успешным выступление российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх в Италии.
В пятницу Гуменник чисто исполнил произвольную программу на Олимпиаде, набрав 184,49 балла. Россиянин с суммарным результатом 271,21 балла занял шестое место. После короткой программы он находился на 12-й позиции. Олимпийским чемпионом стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Авербух заявил, что Россия должна встречать Гуменника как призера Олимпиады
Вчера, 01:56
"Петя - большой молодец. В сложившейся ситуации он отлично справился. Особенно с короткой программой. Максимум для себя сделал, показал себя очень уравновешенным, зрелым спортсменом. Хотя это всего второй его взрослый международный старт. Я считаю, что это успех", - сказал Траньков.
Гуменнику 23 года. Он является чемпионом России, двукратным победителем Финала Гран-при России, бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров.
ОИ-2026.Фигурное катание.Мужчины.Короткая программа - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Как боженька": Железняков прокомментировал прокат Гуменника на Олимпиаде
Вчера, 11:46
 
Фигурное катаниеСпортРоссияИталияКазахстанМихаил ШайдоровЗимние Олимпийские игры 2026Максим ТраньковПётр Гуменник
 
