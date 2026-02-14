"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

"Клуб желает четко заявить, что эта инициатива не направлена на то, чтобы ставить под сомнение профессионализм судейского сообщества, а скорее призывает к срочному пересмотру применяемых критериев, чтобы гарантировать последовательность судейских решений, равное отношение к клубам, достоверность и престиж соревнований", - говорится в сообщении.

"Клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение предназначено не только для защиты собственных интересов клуба, но и вписано в более широкие обязательства по содействию правильному общему функционированию соревнований и на благо всех клубов, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и равноправных рамок действий для всех", - добавили в заявлении.