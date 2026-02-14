"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Испанская "Барселона" направила официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю Технического комитета судей, руководителю VAR, в котором раскритиковала работу судей в матчах под эгидой федерации.
В самом обращении, которое опубликовано на сайте "Барселоны", клуб излагает несколько ключевых моментов: отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях, противоречивые критерии в решениях по игре рукой, накопление значительных ошибок, использование и прозрачность VAR и критерии для просмотра моментов на мониторе у поля.
"Клуб желает четко заявить, что эта инициатива не направлена на то, чтобы ставить под сомнение профессионализм судейского сообщества, а скорее призывает к срочному пересмотру применяемых критериев, чтобы гарантировать последовательность судейских решений, равное отношение к клубам, достоверность и престиж соревнований", - говорится в сообщении.
Также "Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей переговоров VAR.
"Клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение предназначено не только для защиты собственных интересов клуба, но и вписано в более широкие обязательства по содействию правильному общему функционированию соревнований и на благо всех клубов, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и равноправных рамок действий для всех", - добавили в заявлении.
Кубок Испании
12 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
06’ • Эрик Гарсия (А)
14’ • Антуан Гризманн
33’ • Адемола Лукман
45’ • Хулиан Альварес
"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 58 очков за 23 тура. 12 февраля "сине-гранатовые" разгромно уступили мадридскому "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 0:4. После встречи на пресс-конференции главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик назвал позорным судейство в матче, отметив, что работа арбитров в испанских соревнованиях - позор и катастрофа.