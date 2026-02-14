Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:19 14.02.2026 (обновлено: 18:43 14.02.2026)
https://ria.ru/20260214/futbol-2074415145.html
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"
Испанская "Барселона" направила официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю Технического... РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T18:19:00+03:00
2026-02-14T18:43:00+03:00
футбол
ханс-дитер флик
барселона
атлетико (мадрид)
rfef
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071890957_0:173:1080:781_1920x0_80_0_0_480a9fac98520a431a432560d2feb243.jpg
https://ria.ru/20260214/apl-2074389654.html
https://ria.ru/20260214/futbol-2074321358.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2071890957_0:54:1080:864_1920x0_80_0_0_43426462aa004bfb1d919427adb947e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ханс-дитер флик, барселона, атлетико (мадрид), rfef, чемпионат испании по футболу
Футбол, Ханс-Дитер Флик, Барселона, Атлетико (Мадрид), RFEF, Чемпионат Испании по футболу
"Барселона" подала жалобу на судейство после разгрома от "Атлетико"

"Барселона" направила RFEF жалобу на судей и просит публикации разговоров VAR

© Соцсети Маркуса РэшфордаФутболисты "Барселоны"
Футболисты Барселоны - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© Соцсети Маркуса Рэшфорда
Футболисты "Барселоны". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Испанская "Барселона" направила официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), адресованное ее президенту, председателю Технического комитета судей, руководителю VAR, в котором раскритиковала работу судей в матчах под эгидой федерации.
В самом обращении, которое опубликовано на сайте "Барселоны", клуб излагает несколько ключевых моментов: отсутствие последовательности в дисциплинарных критериях, противоречивые критерии в решениях по игре рукой, накопление значительных ошибок, использование и прозрачность VAR и критерии для просмотра моментов на мониторе у поля.
Игор Тудор - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Игора Тудора назначили главным тренером "Тоттенхэма" до конца сезона
Вчера, 15:17
"Клуб желает четко заявить, что эта инициатива не направлена на то, чтобы ставить под сомнение профессионализм судейского сообщества, а скорее призывает к срочному пересмотру применяемых критериев, чтобы гарантировать последовательность судейских решений, равное отношение к клубам, достоверность и престиж соревнований", - говорится в сообщении.
Также "Барселона" требует полной публикации всех аудиозаписей переговоров VAR.
"Клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности, с целью укрепления доверия к системе. Это предложение предназначено не только для защиты собственных интересов клуба, но и вписано в более широкие обязательства по содействию правильному общему функционированию соревнований и на благо всех клубов, с целью предотвращения повторения подобных ситуаций и обеспечения четких, стабильных и равноправных рамок действий для всех", - добавили в заявлении.
Кубок Испании
12 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Атлетико Мадрид
4 : 0
Барселона
06‎’‎ • Эрик Гарсия (А)
14‎’‎ • Антуан Гризманн
(Науэль Молина)
33‎’‎ • Адемола Лукман
(Хулиан Альварес)
45‎’‎ • Хулиан Альварес
(Адемола Лукман)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Барселона" лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 58 очков за 23 тура. 12 февраля "сине-гранатовые" разгромно уступили мадридскому "Атлетико" в первом матче полуфинала Кубка Испании со счетом 0:4. После встречи на пресс-конференции главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик назвал позорным судейство в матче, отметив, что работа арбитров в испанских соревнованиях - позор и катастрофа.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
"Монако" обыграл "Нант", Головин сделал два ассиста и удалился
Вчера, 01:41
 
ФутболХанс-Дитер ФликБарселонаАтлетико (Мадрид)RFEFЧемпионат Испании по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Сочи
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вердер
    Бавария
    0
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    Италия
    11
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Страсбур
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Алавес
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
    4
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала