Рейтинг@Mail.ru
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:37 14.02.2026
https://ria.ru/20260214/futbol-2074316753.html
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле разгромили "Майнц" в матче 22-го тура чемпионата Германии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T00:37:00+03:00
2026-02-14T00:37:00+03:00
футбол
спорт
дортмунд
серу гирасси
доминик кор
юлиан рюэрсон
боруссия (дортмунд)
майнц 05
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260213/bavarija-2074215182.html
дортмунд
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дортмунд, серу гирасси, доминик кор, юлиан рюэрсон, боруссия (дортмунд), майнц 05, байер 04, бундеслига
Футбол, Спорт, Дортмунд, Серу Гирасси, Доминик Кор, Юлиан Рюэрсон, Боруссия (Дортмунд), Майнц 05, Байер 04, Бундеслига
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 22-го тура Бундеслиги

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле разгромили "Майнц" в матче 22-го тура чемпионата Германии.
Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 4:0. Дубль оформил Серу Гирасси (10-я и 42-я минуты), один раз отличился Максимилиан Байер (15), автогол на свой счет записал полузащитник "Майнца" Доминик Кор (84).
Бундеслига
13 февраля 2026 • начало в 22:30
Завершен
Боруссия Д
4 : 0
Майнц 05
10‎’‎ • Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
15‎’‎ • Максимилиан Байер
(Юлиан Рюэрсон)
42‎’‎ • Серу Гирасси
(Юлиан Рюэрсон)
84‎’‎ • Рами Бенсебайни
(Юлиан Рюэрсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Норвежский защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон сделал три результативные передачи.
"Боруссия" не проигрывает в чемпионате Германии на протяжении 15 матчей и одержала шестую победу подряд, клуб идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. "Майнц" (21 очко) прервал серию из трех побед и располагается на 14-м месте.
В следующем матче чемпионата "Боруссия" 21 февраля на выезде сыграет против "Лейпцига", "Майнц" днем ранее примет "Гамбург".
Дайо Упамекано - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Французский защитник Упамекано продлил контракт с "Баварией"
Вчера, 16:31
 
ФутболСпортДортмундСеру ГирассиДоминик КорЮлиан РюэрсонБоруссия (Дортмунд)Майнц 05Байер 04Бундеслига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала