https://ria.ru/20260214/futbol-2074316753.html
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц" - РИА Новости Спорт, 14.02.2026
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле разгромили "Майнц" в матче 22-го тура чемпионата Германии. РИА Новости Спорт, 14.02.2026
2026-02-14T00:37:00+03:00
2026-02-14T00:37:00+03:00
2026-02-14T00:37:00+03:00
футбол
спорт
дортмунд
серу гирасси
доминик кор
юлиан рюэрсон
боруссия (дортмунд)
майнц 05
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_0:134:1500:978_1920x0_80_0_0_e8992294b4f71804c0169750e973ff16.jpg
https://ria.ru/20260213/bavarija-2074215182.html
дортмунд
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007519709_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_28379dd6a9fe05ab037c8dfa37e960c3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, дортмунд, серу гирасси, доминик кор, юлиан рюэрсон, боруссия (дортмунд), майнц 05, байер 04, бундеслига
Футбол, Спорт, Дортмунд, Серу Гирасси, Доминик Кор, Юлиан Рюэрсон, Боруссия (Дортмунд), Майнц 05, Байер 04, Бундеслига
Дубль Гирасси помог дортмундской "Боруссии" разгромить "Майнц"
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Майнц" в матче 22-го тура Бундеслиги