Хоккеист сборной Швейцарии Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы
Хоккей
Хоккей
 
11:22 14.02.2026 (обновлено: 11:25 14.02.2026)
Хоккеист сборной Швейцарии Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы
Хоккеист сборной Швейцарии Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму и больше не сыграет на зимних Олимпийских играх в Италии
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
кевин фиала
том уилсон
денис мальгин
национальная хоккейная лига (нхл)
лос-анджелес кингз
2026
Новости
спорт, зимние олимпийские игры 2026, кевин фиала, том уилсон, денис мальгин, национальная хоккейная лига (нхл), лос-анджелес кингз
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Кевин Фиала, Том Уилсон, Денис Мальгин, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Лос-Анджелес Кингз
Хоккеист сборной Швейцарии Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы

Хоккеист сборной Швейцарии Кевин Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы

Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
© REUTERS / Mike Segar
Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала покидает хоккейную площадку на носилках после полученной травмы
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму и больше не сыграет на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на официальном сайте Швейцарской федерации хоккея (SIHF).
Сборная Швейцарии со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче группового этапа в пятницу. За три минуты до конца третьего периода Фиала попал под силовой прием канадского форварда Тома Уилсона и не смог подняться самостоятельно. 29-летнего швейцарца увезли со льда на носилках.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
13 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
Канада
5 : 1
Швейцария
05:45 • Коннор Макдэвид
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
10:54 • Томас Харли
(Коннор Макдэвид, Том Уилсон)
24:14 • Macklin Celebrini
(Натан Маккиннон)
47:28 • Сидней Кросби
(Митчелл Марнер, Кэйл Макар)
53:03 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
12:42 • Пиус Сутер
(Свен Андригетто, Дин Кукан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, что исключает его участие в Олимпийских играх. Желаем Кевину Фиале скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении SIHF.
Также в первом периоде в составе сборной Швейцарии травмы получили защитник Андреа Глаузер и нападающий Денис Мальгин.
В воскресенье швейцарцы завершат групповой этап матчем против команды Чехии.
Фиала трижды становился серебряным призером чемпионатов мира (2018, 2024, 2025). В 2024 году был признан самым ценным игроком мирового первенства. В Национальной хоккейной лиге он выступает за "Лос-Анджелес Кингз".
Хоккеист сборной Канады Коннор Макдэвид на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Сборная Канады по хоккею обеспечила себе первое место в группе на ОИ
Вчера, 01:52
 
Хоккей Спорт Зимние Олимпийские игры 2026 Кевин Фиала Том Уилсон Денис Мальгин Национальная хоккейная лига (НХЛ) Лос-Анджелес Кингз
 
Матч-центр
 
