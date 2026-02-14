Хоккеист сборной Швейцарии Фиала пропустит остаток Олимпиады из-за травмы

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Нападающий сборной Швейцарии Кевин Фиала получил травму и больше не сыграет на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщается на официальном сайте Швейцарской федерации хоккея (SIHF).
Сборная Швейцарии со счетом 1:5 уступила команде Канады в матче группового этапа в пятницу. За три минуты до конца третьего периода Фиала попал под силовой прием канадского форварда Тома Уилсона и не смог подняться самостоятельно. 29-летнего швейцарца увезли со льда на носилках.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа A
13 февраля 2026 • начало в 23:10
Завершен
05:45 • Коннор Макдэвид
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
10:54 • Томас Харли
24:14 • Macklin Celebrini
47:28 • Сидней Кросби
(Митчелл Марнер, Кэйл Макар)
53:03 • Натан Маккиннон
(Коннор Макдэвид, Macklin Celebrini)
12:42 • Пиус Сутер
"Медицинское обследование выявило травму нижней части ноги, что исключает его участие в Олимпийских играх. Желаем Кевину Фиале скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении SIHF.
Также в первом периоде в составе сборной Швейцарии травмы получили защитник Андреа Глаузер и нападающий Денис Мальгин.
В воскресенье швейцарцы завершат групповой этап матчем против команды Чехии.
Фиала трижды становился серебряным призером чемпионатов мира (2018, 2024, 2025). В 2024 году был признан самым ценным игроком мирового первенства. В Национальной хоккейной лиге он выступает за "Лос-Анджелес Кингз".