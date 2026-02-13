Рейтинг@Mail.ru
Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:16 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/virus-2074068792.html
Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ
Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ
Вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне проведения Олимпиады крайне мала из-за специфичности его первоначальной географии, заявил РИА Новости... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T05:16:00+03:00
2026-02-13T05:16:00+03:00
в мире
италия
индия
европа
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_22:259:2645:1734_1920x0_80_0_0_86962e8293f90f474b44eef903c62097.jpg
https://ria.ru/20260211/produkty-2073553462.html
https://ria.ru/20260210/nipakh-2073338204.html
https://ria.ru/20260208/nipah-2073006721.html
италия
индия
европа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070290762_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc97abc5a4844d0828527ce27600f020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, италия, индия, европа, зимние олимпийские игры 2026
В мире, Италия, Индия, Европа, Зимние Олимпийские игры 2026
Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ

Врач Прельяско: вероятность распространения вируса Нипах в Италии мала

© REUTERS / Mohammad Ponir HossainЛаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Лаборанты полевой лаборатории в защитных костюмах во время исследования вируса Нипах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МИЛАН, 13 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне проведения Олимпиады крайне мала из-за специфичности его первоначальной географии, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.
"В настоящее время вероятность проникновения и распространения вируса Нипах в Италии считается очень низкой по нескольким причинам. В первую очередь, вирус эндемичен только в некоторых районах Южной и Юго-Восточной Азии, например, в Бангладеш и некоторых частях Индии. В Европе и Италии не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри страны. К тому же, сложно представить, чтобы на Олимпиаду приехали туристы из этих регионов", - заявил эксперт.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Россиянам объяснили, каких продуктов следует избегать из-за вируса Нипах
11 февраля, 04:00
По словам Прельяско, вирус Нипах, хотя и отличается высокой летальностью, не обладает такой же способностью к быстрому массовому распространению, как респираторные вирусы вроде гриппа или COVID-19.
"Передача от человека к человеку возможна, но она происходит значительно менее эффективно и, как правило, требует тесного и длительного контакта с биологическими жидкостями инфицированного - например, в условиях ухода за больным без средств защиты", - пояснил он.
Специалист также отметил, что в Европе отсутствует естественный резервуар вируса - долговременный хозяин патогена.
Медицинские работники берут образцы крови у животных после смерти ребенка от вируса Нипах в Индии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
ВОЗ не видит рисков распространения вируса Нипах на ОИ в Италии
10 февраля, 02:14
"Основными носителями считаются летучие мыши рода Pteropus, обитающие в Азии. В Италии и Европе в целом таких животных нет, поэтому даже в случае завозного случая вирусу было бы крайне сложно закрепиться и циркулировать в популяции", - добавил вирусолог.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила, что случаев заболевания в Индии всего два и никто из контактировавших с зараженными не заболел. Одна из заболевших ранее вирусом Нипах медсестер в Индии вылечилась от этого вируса, но скончалась от остановки сердца, вызванного последствиями заболевания.
Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Вирус распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заболевают, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом Нипах практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Названы продукты, которые могут привести к заражению вирусом Нипах
8 февраля, 13:50
 
В миреИталияИндияЕвропаЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала