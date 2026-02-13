Врач оценил вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне ОИ

МИЛАН, 13 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Вероятность распространения вируса Нипах в Италии на фоне проведения Олимпиады крайне мала из-за специфичности его первоначальной географии, заявил РИА Новости известный итальянский эксперт-вирусолог, главврач миланской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско.

"В настоящее время вероятность проникновения и распространения вируса Нипах в Италии считается очень низкой по нескольким причинам. В первую очередь, вирус эндемичен только в некоторых районах Южной и Юго-Восточной Азии , например, в Бангладеш и некоторых частях Индии . В Европе и Италии не зарегистрировано ни одного случая заражения внутри страны. К тому же, сложно представить, чтобы на Олимпиаду приехали туристы из этих регионов", - заявил эксперт.

По словам Прельяско, вирус Нипах, хотя и отличается высокой летальностью, не обладает такой же способностью к быстрому массовому распространению, как респираторные вирусы вроде гриппа или COVID-19.

"Передача от человека к человеку возможна, но она происходит значительно менее эффективно и, как правило, требует тесного и длительного контакта с биологическими жидкостями инфицированного - например, в условиях ухода за больным без средств защиты", - пояснил он.

Специалист также отметил, что в Европе отсутствует естественный резервуар вируса - долговременный хозяин патогена.

"Основными носителями считаются летучие мыши рода Pteropus, обитающие в Азии . В Италии и Европе в целом таких животных нет, поэтому даже в случае завозного случая вирусу было бы крайне сложно закрепиться и циркулировать в популяции", - добавил вирусолог.

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о двух случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Всемирная организация здравоохранения 30 января подтвердила, что случаев заболевания в Индии всего два и никто из контактировавших с зараженными не заболел. Одна из заболевших ранее вирусом Нипах медсестер в Индии вылечилась от этого вируса, но скончалась от остановки сердца, вызванного последствиями заболевания.