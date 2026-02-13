Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА предложил 9,2 млн евро за футболиста сборной Уругвая, выяснили СМИ
Футбол
 
21:48 13.02.2026
ЦСКА предложил 9,2 млн евро за футболиста сборной Уругвая, выяснили СМИ
ЦСКА предложил 9,2 млн евро за футболиста сборной Уругвая, выяснили СМИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
ЦСКА предложил 9,2 млн евро за футболиста сборной Уругвая, выяснили СМИ
Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение мексиканской "Америке" в размере 9,2 миллиона евро за уругвайского вингера Бриана Родригеса, сообщил... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
америка, цска, бока хуниорс
Футбол, Америка, ЦСКА, Бока Хуниорс
ЦСКА предложил 9,2 млн евро за футболиста сборной Уругвая, выяснили СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА сделал предложение мексиканской "Америке" в размере 9,2 миллиона евро за уругвайского вингера Бриана Родригеса, сообщил журналист Сезар Луис Мерло изданию Periodico AM.
По информации источника, "Америка" еще не ответила московскому клубу на данное предложение.
Сообщается, что ранее ЦСКА делал предложение аргентинскому клубу "Бока Хуниорс" по 23-летнему вингеру Эсекьелю Себальосу, но получил отказ, поэтому "красно-синие" нацелились на 25-летнего Родригеса.
Родригес является воспитанником уругвайского "Пеньяроля" и на протяжении карьеры выступал в "Лос-Анджелесе" и испанской "Альмерии".
В текущем сезоне вингер сыграл в составе "Америки" 24 матча и забил семь голов. Также в его активе 32 игры и четыре забитых мяча за сборную Уругвая. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 миллиона евро.
Футбол Америка ЦСКА Бока Хуниорс
 
