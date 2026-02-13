Рейтинг@Mail.ru
Овечкин назвал смерть своего крестного отца невосполнимой утратой - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
16:38 13.02.2026
Овечкин назвал смерть своего крестного отца невосполнимой утратой
александр овечкин, динамо москва, вашингтон кэпиталз, локомотив (москва), национальная хоккейная лига (нхл), спорт
Александр Овечкин, Динамо Москва, Вашингтон Кэпиталз, Локомотив (Москва), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Спорт
Овечкин назвал смерть своего первого тренера Филиппова невосполнимой утратой

Овечкин назвал смерть своего первого тренера Филиппова невосполнимой утратой

© Фото : Пресс-служба ХК "Динамо"Александр Филиппов
© Фото : Пресс-служба ХК "Динамо"
Александр Филиппов. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин назвал невосполнимой утратой смерть своего крестного отца и первого тренера Александра Филиппова.
Московское "Динамо" в пятницу сообщило о кончине Филиппова в возрасте 75 лет.
"Ушел из жизни Александр Николаевич Филиппов. Мой тренер, добрый, честный, искренний человек, легенда "Динамо", чемпион мира. Это невосполнимая утрата. Вечная память Александру Николаевичу и сил всем его родным и близким", - приводит слова Овечкина медиакоманда спортсмена в Telegram-канале.
В составе "Динамо" Филиппов стал двукратным обладателем Кубка СССР и многократным призером чемпионатов СССР. Также он выступал за московский "Локомотив". С национальной сборной завоевал золотые медали чемпионатов мира и Европы 1975 года. С 1993 года работал тренером.
 
Александр ОвечкинДинамо МоскваВашингтон КэпиталзЛокомотив (Москва)Национальная хоккейная лига (НХЛ)Спорт
 
