Стал известен главный сувенир зимней Олимпиады в Милане
13.02.2026
Стал известен главный сувенир зимней Олимпиады в Милане
Главным сувениром зимней Олимпиады в Италии стали значки Coca-Cola, которые можно получить в павильоне производителя в фан-зоне в центре Милана, передает... РИА Новости Спорт, 13.02.2026
МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Главным сувениром зимней Олимпиады в Италии стали значки Coca-Cola, которые можно получить в павильоне производителя в фан-зоне в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости.
За минувшие дни ожидание в очереди перед громадным красным зданием, напоминающим горные пики, выросло до нескольких часов, а цепочка людей растянулась на пару сотен метров до стен замка Сфорца.
К Олимпиаде Coca-Cola выпустила шесть лимитированных значков, каждый из которых посвящен одной из олимпийских деревень в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Значки выдаются в упаковке случайным образом, что делает каждый пакет сюрпризом для коллекционеров.
По словам волонтеров, в день павильон посещают тысячи человек, а некоторые поклонники приходят по нескольку раз, чтобы собрать полную коллекцию. По сообщениям местных СМИ, организаторы отмечают, что интерес к лимитированной серии превзошел ожидания, и значки уже стали не только памятным сувениром, но и предметом обмена среди гостей Олимпиады.
В пятницу время ожидания у павильона достигло 1,5 часов. На выходе из него охранник сообщил агентству, что в четверг помещение посетили 1,8 тысячи человек.
Внутри павильона можно сфотографироваться с копией олимпийского факела, получить красную фирменную шапку и изготовить личную банку напитка со своим изображением. В зале со значками на столе образовался стихийный рынок обмена из-за того, что большинство значков оказывается с изображением олимпийской деревни в городке Предаццо.