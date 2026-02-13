Стал известен главный сувенир зимней Олимпиады в Милане

МИЛАН, 13 фев – РИА Новости. Главным сувениром зимней Олимпиады в Италии стали значки Coca-Cola, которые можно получить в павильоне производителя в фан-зоне в центре Милана, передает корреспондент РИА Новости.

За минувшие дни ожидание в очереди перед громадным красным зданием, напоминающим горные пики, выросло до нескольких часов, а цепочка людей растянулась на пару сотен метров до стен замка Сфорца.

К Олимпиаде Coca-Cola выпустила шесть лимитированных значков, каждый из которых посвящен одной из олимпийских деревень в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Значки выдаются в упаковке случайным образом, что делает каждый пакет сюрпризом для коллекционеров.

По словам волонтеров, в день павильон посещают тысячи человек, а некоторые поклонники приходят по нескольку раз, чтобы собрать полную коллекцию. По сообщениям местных СМИ, организаторы отмечают, что интерес к лимитированной серии превзошел ожидания, и значки уже стали не только памятным сувениром, но и предметом обмена среди гостей Олимпиады.

В пятницу время ожидания у павильона достигло 1,5 часов. На выходе из него охранник сообщил агентству, что в четверг помещение посетили 1,8 тысячи человек.