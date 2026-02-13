https://ria.ru/20260213/olimpiada-2074076114.html
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске
Гражданин Словакии, которого объявили в розыск в 2010 году, арестован на зимней Олимпиаде в Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
в мире
словакия
милан
италия
зимние олимпийские игры 2026
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске
