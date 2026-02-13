Рейтинг@Mail.ru
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:05 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/olimpiada-2074076114.html
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске
Гражданин Словакии, которого объявили в розыск в 2010 году, арестован на зимней Олимпиаде в Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T08:05:00+03:00
2026-02-13T08:05:00+03:00
в мире
словакия
милан
италия
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_df5623adbb5595edf45967f104b050bd.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072919591.html
словакия
милан
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044291_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_295093ef565cc85b0277176591717f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
в мире, словакия, милан, италия, зимние олимпийские игры 2026
В мире, Словакия, Милан, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026
На Олимпиаде арестовали болельщика, 16 лет находившегося в розыске

На Олимпиаде арестовали словацкого болельщика, 16 лет находившегося в розыске

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Гражданин Словакии, которого объявили в розыск в 2010 году, арестован на зимней Олимпиаде в Италии, сообщает Daily Mail со ссылкой на местную полицию.
По данным источника, 44-летнего мужчину арестовали во вторник по прибытии в Милан для посещения матча олимпийского хоккейного турнира между сборными Словакии и Финляндии (4:1).
Ордер на его арест был выдан итальянской прокуратурой 16 лет назад по делу о серии краж в магазинах, за которые его заочно приговорили к 11 месяцам и семи дням тюремного заключения.
Полиция выследила и задержала болельщика после того, как он заселился в гостевой дом на окраине Милана, и доставила его в центральную тюрьму "Сан-Витторе".
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
7 февраля, 18:23
 
В миреСловакияМиланИталияЗимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала