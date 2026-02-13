Рейтинг@Mail.ru
Глава МОК не видит нарушений в действиях сноубордиста Фишналлера
13.02.2026
13:07 13.02.2026
Глава МОК не видит нарушений в действиях сноубордиста Фишналлера
спорт, россия, сочи, ковентри, евгения шишкова, вадим наумов, марк адамс, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Сочи, Ковентри, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Марк Адамс, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Глава МОК не видит нарушений в действиях сноубордиста Фишналлера

Глава МОК: у сноубордиста Фишналлера, нанесшего флаг РФ на шлем, нарушений нет

© AP Photo / Robert F. BukatyОлимпийские кольца в Италии
Олимпийские кольца в Италии - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Олимпийские кольца в Италии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что не видит нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем.
В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена были изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи. Позже украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которому в четверг МОК запретил выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, пожаловался на Фишналлера, а также на американского фигуриста Максима Наумова, который после короткой программы продемонстрировал фотографию своих погибших родителей, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.
"Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения. Фигурист после соревнований в "уголке слез и поцелуев" показал фото своих родителей, это разрешено. Мы предложили ему то же самое - показать шлем в микст-зоне, на пресс-конференции. Для меня это было важно - поговорить с ним. Мои эмоции - он спортсмен, мы хотели, чтобы он выступал, но мы не смогли сделать так, чтобы он выступил. Правила - это правила. Спортсмены могут выражать свои взгляды, но место соревнований должно быть свободно от этого", - заявила Ковентри журналистам.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс добавил, что в некоторых случаях организация обращает внимание национальных олимпийских комитетов на нарушения, когда для решения ситуации не нужны действия МОК.
Владислав Гераскевич - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Глава МОК собирается лично убедить украинского скелетониста сменить шлем
12 февраля, 09:26
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
