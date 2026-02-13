Глава МОК не видит нарушений в действиях сноубордиста Фишналлера

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила, что не видит нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем.
В воскресенье итальянец принимал участие в квалификационных заездах в параллельном гигантском слаломе и выбыл в четвертьфинале. На шлеме спортсмена были изображены флаги стран-хозяек Олимпиад, в которых он принимал участие, в том числе Игр-2014 в Сочи. Позже украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которому в четверг МОК запретил выступать на Олимпиаде из-за использования шлема с изображениями погибших спортсменов, пожаловался на Фишналлера, а также на американского фигуриста Максима Наумова, который после короткой программы продемонстрировал фотографию своих погибших родителей, чемпионов мира по фигурному катанию 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова.
"Он говорил о флаге, который был на шлеме спортсмена, который соревновался на шести играх, это был не российский спортсмен, а спортсмен, который нанес флаги всех Игр, на которых он выступал. Это были маленькие флаги всех стран, в которых он соревновался. Я не вижу здесь нарушения. Фигурист после соревнований в "уголке слез и поцелуев" показал фото своих родителей, это разрешено. Мы предложили ему то же самое - показать шлем в микст-зоне, на пресс-конференции. Для меня это было важно - поговорить с ним. Мои эмоции - он спортсмен, мы хотели, чтобы он выступал, но мы не смогли сделать так, чтобы он выступил. Правила - это правила. Спортсмены могут выражать свои взгляды, но место соревнований должно быть свободно от этого", - заявила Ковентри журналистам.
Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс добавил, что в некоторых случаях организация обращает внимание национальных олимпийских комитетов на нарушения, когда для решения ситуации не нужны действия МОК.