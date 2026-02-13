Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Италии во втором матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
13 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
37:06 • Мэттью Брэдли
(Фил Пьетрониро, Dustin Gazley)
56:25 • Dustin Gazley
(Томас Ларкин, Фил Пьетрониро)
23:51 • Любор Гудачек
(Юрай Слафковский, Далибор Дворски)
33:45 • Матуш Сукель
(Адам Лишка, Lukas Cingel)
51:54 • Адам Ружичка
(Павол Регенда, Мартин Гернат)
Встреча группы B в Милане завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили Либор Гудачек (24-я минута), Матуш Сукель (34) и нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка (52), который отметился голом во втором матче подряд. У итальянцев отличились Мэтт Брэдли (38) и Дастин Гэзли (57).
Сборная Словакии одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице группы B. Итальянцы потерпели второе поражение подряд, команда располагается на последней, четвертой строчке без набранных очков.
В своем заключительном матче группового этапа сборная Словакии 14 февраля сыграет со шведами, итальянцы в этот же день встретятся с командой Финляндии.
В хоккейном турнире Олимпиады впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.