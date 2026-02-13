Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Италии во втором матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.

Сборная Словакии одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице группы B. Итальянцы потерпели второе поражение подряд, команда располагается на последней, четвертой строчке без набранных очков.

В своем заключительном матче группового этапа сборная Словакии 14 февраля сыграет со шведами, итальянцы в этот же день встретятся с командой Финляндии.