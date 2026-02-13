Рейтинг@Mail.ru
Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ
Хоккей
Хоккей
 
16:53 13.02.2026
Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ
Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ
Сборная Словакии одержала победу над командой Италии во втором матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
адам ружичка
спартак (москва)
матуш сукел
либор гудачек
национальная хоккейная лига (нхл)
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074222110.html
Сборная Словакии благодаря шайбе Ружички обыграла итальянцев на ОИ

Сборная Словакии обыграла команду Италии в матче олимпийского хоккейного турнира

 Адам Ружичка - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сборная Словакии одержала победу над командой Италии во втором матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года.
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
13 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Италия
2 : 3
Словакия
37:06 • Мэттью Брэдли
(Фил Пьетрониро, Dustin Gazley)
56:25 • Dustin Gazley
(Томас Ларкин, Фил Пьетрониро)
23:51 • Любор Гудачек
(Юрай Слафковский, Далибор Дворски)
33:45 • Матуш Сукель
(Адам Лишка, Lukas Cingel)
51:54 • Адам Ружичка
(Павол Регенда, Мартин Гернат)
Встреча группы B в Милане завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) в пользу сборной Словакии. В составе победителей шайбы забросили Либор Гудачек (24-я минута), Матуш Сукель (34) и нападающий московского "Спартака" Адам Ружичка (52), который отметился голом во втором матче подряд. У итальянцев отличились Мэтт Брэдли (38) и Дастин Гэзли (57).
Сборная Словакии одержала вторую победу подряд и набрала 6 очков, поднявшись на первое место в турнирной таблице группы B. Итальянцы потерпели второе поражение подряд, команда располагается на последней, четвертой строчке без набранных очков.
В своем заключительном матче группового этапа сборная Словакии 14 февраля сыграет со шведами, итальянцы в этот же день встретятся с командой Финляндии.
В хоккейном турнире Олимпиады впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
Вчера, 16:49
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Адам РужичкаХК Спартак (Москва)Матуш СукелЛибор ГудачекНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
