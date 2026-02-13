https://ria.ru/20260213/khokkey-2074222110.html
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
