Рейтинг@Mail.ru
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:49 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074222110.html
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира
Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T16:49:00+03:00
2026-02-13T16:49:00+03:00
хоккей
спорт
италия
финляндия
швеция
йоэл армия
антон лунделль
микко рантанен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:94:1014:664_1920x0_80_0_0_8017dd8f12fd66754e9764c3e5e4a0fc.jpg
https://ria.ru/20260212/khokkey-2074029197.html
италия
финляндия
швеция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894100915_0:0:886:664_1920x0_80_0_0_fc3c7a4bf83f66661af27cc4a9399f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, финляндия, швеция, йоэл армия, антон лунделль, микко рантанен, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Италия, Финляндия, Швеция, Йоэл Армия, Антон Лунделль, Микко Рантанен, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов в матче олимпийского турнира

Сборная Финляндии по хоккею обыграла шведов со счетом 4:1 в матче этапа ОИ

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШайба в воротах
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шайба в воротах. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Швеции в матче группового этапа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии.
Встреча второго тура группы B прошла в Милане и завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу финнов. Шайбы в составе победителей забросили Николас Матинпало (8-я минута), Антон Лунделл (16), Йоэль Армиа (33) и Микко Рантанен (60). У шведов отличился Расмус Далин (25).
Олимпийские игры. Предварительный раунд. Группа B
13 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Финляндия
4 : 1
Швеция
07:44 • Николас Матинпало
(Каапо Какко, Олли Мяяття)
15:26 • Антон Лунделль
(Эли Луостаринен, Нико Миккола)
32:47 • Хоэль Армиа
(Эрик Хаула, Эса Линделл)
59:25 • Микко Рантанен
(Микаэль Гранлунд, Роопе Хинц)
24:39 • Расмус Дэлин
(Вильям Нюландер, Лукас Рэймонд)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Победители Олимпийских игр 2022 года в Пекине финны (3 очка) одержали первую победу на турнире и поднялись на второе место в своем квартете, опередив шведов (3) за счет личных встреч.
В заключительном матче на групповой стадии сборная Финляндии сыграет с командой Италии, а шведы встретятся со словаками. Обе игры пройдут 14 февраля.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеисты сборной Канады на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Канада начала Олимпиаду с разгрома! От рук "врага" Овечкина пострадали чехи
12 февраля, 21:20
 
ХоккейСпортИталияФинляндияШвецияЙоэл АрмияАнтон ЛунделльМикко РантаненНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала