Рейтинг@Mail.ru
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:52 13.02.2026 (обновлено: 03:15 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074058883.html
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 13.02.2026
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде
Сборная Германии одержала победу над командой Дании в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T01:52:00+03:00
2026-02-13T03:15:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
леон драйзайтль
национальная хоккейная лига (нхл)
дания
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67688/24/676882498_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b029305d7312ea793ccb4931931a6fd4.jpg
https://ria.ru/20260213/khokkey-2074058744.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/67688/24/676882498_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_28332a87e9e968f528c704a86f8d71b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, леон драйзайтль, национальная хоккейная лига (нхл), дания, германия
Хоккей, Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Леон Драйзайтль, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Дания, Германия
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде

Сборная Германии обыграла команду Дании в матче группового этапа Олимпиады

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкШайба
Шайба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Шайба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Сборная Германии одержала победу над командой Дании в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Встреча в Милане завершилась со счетом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу сборной Германии. В составе победителей дублем отметился Тим Штюцле (25-я и 31-я минуты), шайбу также забросил Леон Драйзайтль (1). У датчан отличился Оскар Мёльгор (14).
В следующем матче немцы 14 февраля сыграют со сборной Латвии, датчане в этот же день встретятся с командой США.
В хоккейном турнире Олимпиады впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Эпизод матча США - Латвия на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сборная США забросила пять шайб команде Латвии на Олимпиаде-2026
Вчера, 01:51
 
ХоккейСпортЗимние Олимпийские игры 2026Леон ДрайзайтльНациональная хоккейная лига (НХЛ)ДанияГермания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    14.02 15:00
    Барыс
    Лада
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Швеция
    Словакия
  • Хоккей
    14.02 14:10
    Германия
    Латвия
  • Футбол
    14.02 16:00
    Эспаньол
    Сельта
  • Хоккей
    14.02 17:30
    Сочи
    Локомотив
  • Футбол
    14.02 17:30
    Вердер
    Бавария
  • Хоккей
    14.02 18:40
    Финляндия
    Италия
  • Футбол
    14.02 19:00
    Марсель
    Страсбур
  • Футбол
    14.02 20:30
    Севилья
    Алавес
  • Футбол
    14.02 23:00
    Реал Мадрид
    Реал Сосьедад
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала