Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде
Дубль Штюцле помог немцам обыграть датчан на Олимпиаде
Сборная Германии одержала победу над командой Дании в первом матче группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 13.02.2026
2026-02-13T01:52:00+03:00
2026-02-13T01:52:00+03:00
2026-02-13T03:15:00+03:00
хоккей
спорт
зимние олимпийские игры 2026
леон драйзайтль
национальная хоккейная лига (нхл)
дания
германия
Сборная Германии обыграла команду Дании в матче группового этапа Олимпиады