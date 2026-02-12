Рейтинг@Mail.ru
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
21:47 12.02.2026
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
спорт, уникс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, УНИКС, Единая Лига ВТБ
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты УНИКСа обыграли "Парму" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась со счетом 74:72 (18:18, 22:21, 19:22, 15:11) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой УНИКСа Джален Рэйнольдс, который набрал 30 очков, его одноклубник Маркус Бингэм оформил дабл-дабл (12 очков + 12 подборов). У "Пармы" больше всех очков набрал Лев Свинин (17).
Единая Лига ВТБ
12 февраля 2026 • начало в 19:00
Завершен
УНИКС
74 : 72
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
УНИКС, одержав 24-ю победу при трех поражениях, занимает вторую строчку в турнирной таблице. "Парма" с 16 победами и 11 поражениями располагается на пятом месте.
В следующем матче "Парма" 17 февраля примет краснодарский "Локомотив-Кубань", УНИКС 21 февраля сыграет в гостях с саратовским "Автодором".
Баскетбольный мяч. - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Четверых баскетболистов "Шарлотт" и "Детройта" дисквалифицировали за драку
