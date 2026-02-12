https://ria.ru/20260212/uniks-2074042501.html
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС победил "Парму" в матче Единой лиги ВТБ
Казанский УНИКС одержал победу над пермской "Пармой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
2026-02-12T21:47:00+03:00
