Конгресс УЕФА почтил память Симоняна
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе минутой молчания почтил память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
2026-02-12T12:55:00+03:00
2026-02-12T12:55:00+03:00
2026-02-12T13:28:00+03:00
футбол
спорт
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе минутой молчания почтил память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака
" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС)
.
Также в ходе мемориальной церемонии делегаты почтили память целого ряда ушедших из жизни в 2025 году россиян. Это тренеры Борис Игнатьев, Анатолий Пата, Олег Хаби, Сергей Крестененко; игроки Леонид Зюзин, Геннадий Штромбергер, Максим Бондаренко, Виктор Шустиков, Юрий Елисеев, Денис Шмаров, Мухсин Мухамадиев, Дмитрий Акимов, юрисконсульт Российского футбольного союза Раиса Алкина и судья Евгений Рунов.