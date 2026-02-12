Конгресс УЕФА почтил память Симоняна

Также в ходе мемориальной церемонии делегаты почтили память целого ряда ушедших из жизни в 2025 году россиян. Это тренеры Борис Игнатьев, Анатолий Пата, Олег Хаби, Сергей Крестененко; игроки Леонид Зюзин, Геннадий Штромбергер, Максим Бондаренко, Виктор Шустиков, Юрий Елисеев, Денис Шмаров, Мухсин Мухамадиев, Дмитрий Акимов, юрисконсульт Российского футбольного союза Раиса Алкина и судья Евгений Рунов.