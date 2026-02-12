Рейтинг@Mail.ru
Конгресс УЕФА почтил память Симоняна
Футбол
 
12:55 12.02.2026 (обновлено: 13:28 12.02.2026)
Конгресс УЕФА почтил память Симоняна
Конгресс УЕФА почтил память Симоняна - РИА Новости Спорт, 12.02.2026
Конгресс УЕФА почтил память Симоняна
Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе минутой молчания почтил память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна. РИА Новости Спорт, 12.02.2026
футбол
спорт
никита симонян
российский футбольный союз (рфс)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
спорт, никита симонян, российский футбольный союз (рфс), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
Футбол, Спорт, Никита Симонян, Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
Конгресс УЕФА почтил память Симоняна

Конгресс УЕФА в Брюсселе почтил память Никиты Симоняна

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Брюсселе минутой молчания почтил память олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Симонян выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год.
В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе (РФС).
Также в ходе мемориальной церемонии делегаты почтили память целого ряда ушедших из жизни в 2025 году россиян. Это тренеры Борис Игнатьев, Анатолий Пата, Олег Хаби, Сергей Крестененко; игроки Леонид Зюзин, Геннадий Штромбергер, Максим Бондаренко, Виктор Шустиков, Юрий Елисеев, Денис Шмаров, Мухсин Мухамадиев, Дмитрий Акимов, юрисконсульт Российского футбольного союза Раиса Алкина и судья Евгений Рунов.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров назвал Симоняна символом единения народов России и Армении
5 февраля, 14:03
 
Футбол
 
